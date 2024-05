Eventos no Litoral Norte são adiados

Após o adiamento do Festival de Balonismo, em Torres, e o Arrozarte, em Palmares do Sul, mais um evento foi adiado no Litoral Norte gaúcho: o Rodeio Crioulo Internacional de Imbé. Em solidariedade aos municípios do Estado que estão sofrendo com as consequências das chuvas, a prefeitura de Imbé decidiu adiar o evento, o qual estava marcado para acontecer entre 09 e 11 de maio.

O anúncio foi realizado no domingo (5), em uma live transmitida nas redes sociais da prefeitura de Imbé. “Não temos como fazer um evento festivo em um momento tão triste que o nosso Estado está passando”, declarou o prefeito imbeense Ique Vedovato. A 17ª edição do Rodeio de Imbé acontecerá entre os dias 12 e 16 de junho, no Parque Municipal de Eventos, no balneário de Santa Terezinha.

Prefeito de Imbé, Ique Vedovato.

OUTRO EVENTO ADIADO

No dia 18 deste mês acontecerá a segunda edição do Tchê Motos. Marcado para o último sábado (4), o evento acabou sendo transferido em respeito ao momento vivido em praticamente todo o Estado. O encontro de motociclistas acontecerá no Vila Borrússia, em Osório, localizado na Estrada Geral, no 350, em frente ao Restaurante do Dodô.

O evento tem início às 10h e se estenderá às 19h e 30min. Além das motocicletas, a programação contará com show de Rock a partir das 13h. O público presente poderá desfrutar de uma praça de alimentação e salchipão. Lembrando que a entrada é gratuita e aberta a toda comunidade osoriense.