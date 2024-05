OSÓRIO – Após serem suspensas entre quinta (2) e sexta-feira (3), devido ao alerta de temporais no RS, os estudantes da cidade puderam retornar as aulas no início desta semana. Após reunião com o prefeito Roger Caputi, o secretário de Educação Dilson Maciel decidiu pelo retorno das aulas da Rede Municipal na segunda (6). Segundo ele, foi levado em consideração o fato que escolas locais não forem afetadas, além do retorno do sol e da alimentação escolar, sendo essa refeição uma necessidade para diversas famílias.

Já em relação as instituições da Rede Estadual, as aulas retornam a partir desta terça-feira (7). Conforme a 11° Coordenaria Regional de Educação (CRE), a equipe diretiva, os professores e funcionários das escolas, já haviam retornado ao trabalho na segunda. Vale ressaltar que, somente não retornarão as atividades os colégios que tiveram estragos durante o temporal da semana passada, o que não foi registrado nas escolas osorienses.