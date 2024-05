Osorienses podem quitar dívida com a prefeitura

OSÓRIO – Teve início no dia 02 de maio, o prazo para o pagamento de dívidas com o município, por meio do Programa de Reabilitação Fiscal Municipal (Refim). O programa de regularização fiscal abrange a negociação de dívidas, permitindo que o contribuinte reduza seus débitos em até 100% de multas e juros, sendo válido tanto para pessoa física quanto jurídica.

O prazo final para pagamento é até 30 de setembro. Até lá, quem quiser quitar suas dívidas pode pagar o valor em parcela única. As guias de negociação podem ser retiradas na prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, 1.251, Centro, no setor de arrecadação, ou diretamente no site da prefeitura (osorio.atende.net).