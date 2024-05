Sociedade de Pediatria do RS alerta para a saúde mental das crianças

Desde a semana passada, foi possível testemunhar imagens de resgaste em todo o Estado de famílias inteiras, onde muitas crianças estavam visivelmente abaladas, chorando e confusas diante da situação caótica. As cenas, que já são difíceis para adultos, são ainda mais para as crianças, visto que muitas delas não conseguem compreender totalmente a dimensão do que está acontecendo.

O presidente da Sociedade de Pediatria do Estado (SPRS), José Paulo Ferreira, faz um apelo aos pais e responsáveis. “Dediquem um momento para conversar com seus filhos. Expliquem de forma clara e tranquila o que está acontecendo, assegurando-lhes que estarão ao lado deles durante todo o processo. Esta simples ação pode trazer um pouco mais de conforto e segurança às crianças, ajudando-as a lidar com a angústia e a ansiedade provocadas por esta situação extraordinária”, afirmou José Paulo.

O médico acrescenta que mesmo diante das preocupações com a segurança da casa e a busca por pertences, é essencial priorizar o bem-estar emocional das crianças. “Juntos, podemos oferecer o suporte necessário para atravessarmos este momento desafiador”, finalizou o presidente da SPRS.