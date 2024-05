Vacinação contra Gripe está liberada para todas as idades

OSÓRIO – No sábado (4), foi liberada no município a vacinação contra à Gripe (Influenza) para todas as idades. Vale ressaltar que a vacina não é indicada para crianças com menos de seis meses de idade. Uma ação foi realizada no Largo dos Estudantes Sônia Chemale durante toda a manhã. A aplicação das doses teve início na cidade no último dia 23 de março, e, deste então, estava sendo aplicada somente para público específicos. Nesta semana, a aplicação segue em todos os Postos de Saúde. Lembrando que, para se vacinar, é necessário levar um documento com foto, CPF e a Carteirinha de Vacinação.