DIA DA DERRUBADA DA DEMOCRACIA

O dia 8 de janeiro certamente marcou a vida de milhares de brasileiros patriotas, defensores da Democracia e dos direitos dos cidadãos e da liberdade de expressão. Neste dia, há um ano atrás os esquerdopatas destruidores da educação, da saúde, da cultura, dos direitos civis e da liberalização do narcotráfico e tráfico de armas colocaram o plano de destruir o patriotismo com uma ação orquestrada na praça dos três poderes. De dentro de seus palácios e visualizando tudo por sistema de câmeras colocaram seu grupo de infiltrados para agir como vândalos e destruindo o patrimônio e objetos raros da praça dos três poderes. As imagens mostraram que a guarda palaciana e da sede dos demais poderes estava preparada para que a encenação fosse realizada e com isto levando o ditador Alexandre de Moraes sob a orientação do comunista Flávio Dino, determinasse rasgar a Constituição e ser ungido de defensor da Democracia.

Uma vergonha o centro do poder apresentar um sistema de segurança frágil como visto e permissivo para que baderneiros infiltrados entre os manifestantes patriotas fossem acuados de atos anti-democráticos. Algo que não chegou nem perto ao vandalismo que os movimentos da turma do ex-presidiário fizeram outrora em prédios públicos ali mesmo na Esplanada dos Ministérios. O plano foi perfeito em sua execução, mas a atitudes tomadas contra os manifestantes nunca sequer foram aplicadas aos narcotraficantes ou as facções criminosas dos morros cariocas, hoje protegidas de Fachin.

Viu-se o Exército mostrando a podridão que hoje está envolvido esquecendo-se do seu dever de defender a Pátria para beijar os sapatos de quem esteve na cadeia. As forças armadas revelaram o lado podre de seus comandos e que de orgulho da nação se tornou uma vergonha nacional. Estes defensores da Pátria foram os algozes do povo e que envergonharam os que outrora defenderam o povo contra o comunismo eminente no país.

O Congresso Nacional um dos pilares da nossa democracia mostrou sua covardia sendo comandado por dois bananas que lá estão por emendas e poder entre outros interesses próprios e não daqueles que neles votaram para que o país volte a ser uma nação gigante e de grande importância internacional. Permitiram ser dominados por vassalo que tornou a Constituição de 1988 um livro de prateleira, esquecido e empoeirado, pois o que está escrito já não mais é considerado e somente as “interpretações” feitas por um judiciário supremo em farrapos e carregado de mordomias escandalosas.

Não bastasse o Judiciário e sua prepotência, o parlamento e sua covardia eis que ao mesmo tempo urge um ex-presidiário na presidência que sempre atentou contra a Democracia, que desconstituiu o verdadeiro sentido de um processo democrático para instalar sua república de rachadinhas e propinas. Um sujeito que transformou o país em terra de tráfico, banditismo e de desconstrução da família. Promoveu por anos a fio a desconstrução do país entregando as riquezas geradas pelo povo para nações sanguinárias como a que quer transformar o Brasil. Este sorrateiro ladrão de recursos públicos agora discursa ao lado do chefe do bananal do Congresso de que “não há perdão para quem atenta contra a Democracia”. Uma demonstração clara de que está débil mental, senil e cada vez mais analfabeto, mas com toda a astúcia de um bandido que sai da cadeia.

O que a grande mídia chama de atos golpistas, nada mais é do que concordar com a roubalheira escancarada de um governo que está a condenar o Brasil a miséria e a ser servil a nações já destruídas pelo comunismo e esquerdismo, como aconteceu com a Argentina, Venezuela, Cuba e outros tantos. Nestes o povo está a comer migalhas enquanto estes vivem em hotéis de luxo, segurança própria e mordomias sem fim.

O 8 de janeiro será lembrado como o dia da destruição da Democracia, para começar a ditadura de esquerda que por tantos anos foram apaleando o governo e os poderes da República e eu por fim conseguiu colocar os generais a serem os pintadores de meio-fio da praça dos Três Poderes.