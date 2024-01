BOCA DO BALÃO 6699

SE por aqui não terá refresco para o contribuinte, menos ainda se pode esperar do Estado e da União. Pela União teremos aumento de impostos já em janeiro (a queda do preço agora foi para uso político) com a volta do PIS e Cofins. Em março será vez dos Estados levarem mais um pouco da gasolina do cidadão com o aumento do ICMS em valor fixo. Com isto o preço da gasolina a partir de março poderá ultrapassar os R$ 6,00. Felizmente o aumento da alíquota geral de 17% para 19,5% foi retirado antes da votação por não encontrar respaldo na Assembleia Legislativa.

DIA DO ATENTADO à Democracia, o dia 8 de janeiro ficou marcado como se um grupo de pessoas desarmadas, portando bandeiras do país e se manifestando ordeiramente se dirigiram a praça dos três poderes para tomarem o poder. Mas este dia pode ser marcado como o dia em que a Constituição foi rasgada, que um togado do STF tornou-se um ditador, dia da armadilha palaciana dos comunistas ou do início da república do narcotráfico. Ontem os deturpadores da ordem social e da instalação do comunismo festejaram a derrubada do povo verdadeiramente patriota. Assim ficou a república para os idiotas úteis comandados por déspotas.

ESTARRECEDOR é o que se pode dizer sobre o crime ocorrido em Osório onde o companheiro assassinou a sua companheira com requinte de crueldade e tamanha frieza. Além de mutilar o corpo ainda a acondicionou numa geladeira para concretar e sabe lá depois dar um outro fim ao corpo da vítima. No mesmo dia também na região metropolitana uma mulher também foi mutilada e colocada numa mala. A imbecilidade do ser humano é algo que assusta na vida real. O mundo imaginário de Paulo Freire parece ter criado uma orda de monstrengos, analfabetos funcionais e alienados da e díspares do corpo e da alma. Esta violência misturada a uma inconsequência e a uma leniente justiça está a criar indivíduos cada dia mais violentos. Efeito de uma simples frase proferida por um idiota analfabeto: “um jovem roubar um celular para tomar uma cervejinha não pode ser punido”. Já estamos vendo narcotraficantes presos com toneladas de drogas e a autoria de dezenas do assassinatos serem soltos o que se pode esperar dos desavisados e desculturados de ética e moral.