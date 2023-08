Delegacia especializada contra crimes de Abigeato é pauta de reunião na Câmara de Vereadores

OSÓRIO – A Câmara de Vereadores recebeu durante a manhã de quarta-feira (23), uma Audiência Pública com diversas autoridades para debater sobre a instalação de uma Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e de Abigeato (Decrab) na região. O encontro foi promovido pelo deputado estadual Luciano Silveira (MDB), por meio da Frente Parlamentar em defesa do Desenvolvimento do Litoral Norte.

Engajado em conseguir a Decrab para o Litoral, o parlamentar osoriense iniciou uma série de encontros com autoridades e produtores da região para ouvirem as demandas de cada município. A primeira reunião havia sido realizada em Santo Antônio da Patrulha, no final de julho. “Iniciamos esse movimento, porque há muito tempo nos preocupava que os nossos produtores tivessem que fazer um deslocamento de 250 quilômetros para registrar uma ocorrência em Camaquã”, justificou Luciano.

Deputado estadual Luciano Silveira (MDB).

Além do furto e roubo de animais, a Decrab também visa combater crimes de receptação e furto/roubo de maquinário e insumos agrícolas. Atualmente, o RS conta com apenas quatro Decrabs, nos municípios de Alegrete, Bagé, Camaquã e Cruz Alta. Porém, de acordo com o chefe da Divisão de Planejamento e Coordenação da Polícia Civil (PC) do Estado, Rodrigo Reis, o Rio Grande do Sul deverá ganhar mais três Delegacias, sendo uma delas no Litoral Norte gaúcho. Durante o encontro, o prefeito Roger Caputi apresentou informações relativas a questões estruturais e de trabalho, logística, acesso rodoviário e dados estatísticos que credenciam o município a receber a Delegacia especializada.

Prefeito osoriense Roger Caputi.

Em relação ao local que será instalada a Decrab na região, o delegado Rodrigo disse que a definição do município levará em conta, basicamente, três fatores: efetivo mínimo (de cinco a oito pessoas), número de viaturas (via Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública do Estado – PISEG) e estrutura (prédio): “Não há espaço para mais locações. Ou próprio ou alugado, custeado pelo município”, declarou Reis. Em resposta a essa última questão, Roger afirmou que há a disponibilidade de dois locais caso seja feita a instalação da Decrab na cidade. Uma ideia seria colocar junto à Delegacia de Polícia Civil, onde estava instalada a antiga Delegacia Regional, no Centro de Osório. Já a outra possibilidade seria coloca-la no distrito de Atlântida Sul, no prédio reformado do Posto Policial.

Chefe da Divisão de Planejamento e Coordenação da Polícia Civil do Estado, Rodrigo Reis. – FOTOS: Adriana Davoglio

O evento também contou com a presença dos seguintes nomes: o presidente do Legislativo de Osório, Miguel Calderon; a delegada regional Sabrina Deffente, o delegado da Polícia Civil de Osório João Henrique Gomes; o comandante do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM), o major Luiz César Lima dos Santos, o chefe da 3ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fabrício Anjos; além de vereadores, secretários municipais, produtores rurais, líderes comunitários e a comunidade em geral.

REUNIÃO EM PALMARES

Dando sequência as reuniões, na tarde de quarta (23), foi a vez da Câmara de Vereadores de Palmares do Sul receber uma Audiência Pública para se discutir a instalação da Decrab no Litoral. Assim como em Osório, a prefeitura de Palmares defendeu a instalação da Delegacia em seu município. Assim como o prefeito de Palmares Maurício Muniz, a reunião também contou com a presença de outros prefeitos da região: Leandro Monteiro dos Santos (Capivari do Sul), Márcia Tedesco (Balneário Pinhal), e também do vice-prefeito de Tavares, Neromar Guimarães, além de vereadores e representantes da comunidade local.

Após a apresentação das três cidades concorrentes (SAP, Osório e Palmares), a previsão da Polícia Civil é de que seja definido o local onde será implantado a Decrab no Litoral Norte gaúcho até o final deste ano, permitindo um acesso mais próximo da população que necessite registrar ocorrências desta natureza.