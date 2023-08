Definidos os campeões do Handebol nos Jogos Escolares de Osório

OSÓRIO – Entre terça (22) e quarta-feira (23), o ginásio principal da Vila Olímpica recebeu mais uma etapa dos Jogos Escolares de Osório (JEO). Foram conhecidos os campeões do Handebol, nas categorias Juvenil e Infantil, ambas nos naipes Masculino e Feminino.

Na terça (22), foram os atletas do Juvenil que entraram em quadra. No Masculino, cinco escolas disputaram o título. Elas foram colocadas em um grupo único, onde jogariam entre si, sendo a campeã aquela que somasse mais pontos ao final das cinco rodadas. Após grandes jogos, a decisão ficou para o último duelo entre Ildefonso Simões Lopes (Rural) e Albatroz.

A Rural estava na liderança com duas vitórias e um empate: 3×3 contra o Adventista, 8×4 no Milton Pacheco (Ciep) e 7×0 no Dezesseis de Dezembro. Já o Albatroz estava em terceiro lugar, com duas vitórias (6 a 1 no Dezesseis e 4 a 3 no Ciep) e uma derrota (3 a 2 para o Adventista). Com isso, a Rural precisava apenas de um empate para ficar com o título, enquanto que para o Albatroz só bastava a vitória para ser campeão.

Final – Após um início equilibrado, a Rural abriu o placar. Heitor Colombo trouxe para o meio e arremessou de frente para o gol, fazendo 1 a 0. A resposta do Albatroz foi rápida. Kauã Ferreira recebeu na extrema e arremesso em cima de Gabriel, que fez a defesa. Pouco tempo depois, aproveitando saída errada do Albatroz, a Rural fez 2 a 0, novamente com Heitor.

Mesmo com a vantagem, a Rural precisou se segurar quando dois de seus atletas levaram dois minutos (Guilherme e David). Mesmo com jogadores a mais, o Albatroz só conseguiu marcar quando as equipes já estavam com a igualdade no número de atletas. Enzo descontou para 2 a 1, aproveitando rebote do goleiro Gabriel. Na saída de bola, Pedro fez 3 a 1 para a Rural, dando números finais à primeira etapa.

2º tempo – Logo no início, Heitor teve a chance de marcar, mas cara a cara com Brayan, arremessou para fora. Na sequência, foi o Albatroz que marcou. Robson acertou o travessão e, Enzo, pegando outro rebote, descontou para 3 a 2. A partir daí o jogo ficou aberto, com as duas equipes tendo chances para marcar.

Quando o Albatroz começava a colocar uma pressão, Heitor roubou a bola e cara a cara com Brayan, fuzilou: 4 a 2 Rural. Na sequência, mais um erro do Albatroz, e Pedro marcou um belo gol: 5 a 2. O mesmo Pedro chegou a marcar mais um, mas o gol não valeu porque o jogador da Rural havia invadido a área. No final, a Rural teve chances para aumentar o placar, mas parou no goleiro Brayan, um dos destaques da competição.

Com a vitória por 5 a 2, a Rural ficou com o título invicto do Infantil Masculino. Já o Albatroz, com a derrota, terminou em 3º lugar. O vice-campeonato ficou com a equipe do Adventista, que terminou a competição com um ponto à mais que o Albatroz. Além do empate em 3 a 3 com a Rural, o Adventista venceu o Albatroz (3×2) e o Dezesseis de Dezembro (6×1), tendo apenas uma derrota (6 a 5 para o Ciep). Ciep (com uma vitória, um empate e duas derrotas) e Dezesseis (com um empate e três derrotas) ficaram em 4º e 5º lugar, respectivamente. Lembrando que apenas os três primeiros colocados ganham medalhas.

FEMININO JUVENIL

Três escolas disputaram o título da categoria em formato triangular, onde jogavam entre si, sendo a campeã aquela que somasse mais pontos. Na primeira partida, o Ciep derrotou a Rural por 8 a 4. Com a Rural abusando das faltas e acumulando punições de dois minutos, a escola viu Natália dar show na primeira etapa, marcando seis vezes, gols que deram uma boa vantagem para o Ciep no marcador: 6 a 1. Mesmo mais marcada, Natália deixou o dela no segundo tempo e ajudou o Milton Pacheco a sair com a vitória.

O segundo duelo foi entre Rural e Dezesseis de Dezembro. Logo no início, a Rural acertou uma bola na trave e na sequência saiu o gol do 16. Replay! Novamente a Rural parou o seu ataque na trave e logo depois tomou outro gol: 2 a 0 16. Aos poucos, as jogadoras da Rural foram entrando na partida e conseguiram virar o marcador para 5 a 3, antes do intervalo. Sem muito esforço, a Rural conseguiu ampliar na segunda etapa e fechou o placar em 11 a 3.

Com o resultado, a Rural dependia de uma vitória simples do 16 contra o Ciep para ser campeã. Já o Dezesseis precisava fazer uma goleada para ainda tentar ao menos o vice-campeonato. Ao contrário da Rural, o 16 resolveu fazer marcação individual em Natália. Porém, a tentativa de parar a camisa 18 do Ciep não durou muito tempo. Com três gols dela, o Milton abriu 4 a 1 no primeiro tempo.

Já na segunda etapa, Natália seguiu impossível, sendo parada apenas com puxões das adversárias. As faltas duras do 16, deixaram o Ciep com jogadoras a mais em quadra, fazendo com que o Ciep chegasse ao 6 a 1, com duas assistências de Natália. A partir daí o Ciep só administrou e confirmou a vitória por 9 a 3, resultado que confirmou o título do Feminino Juvenil para o Milton Pacheco. Vale ressaltar que todas as atletas campeãs pelo Ciep tem idade para jogarem o Infantil. Com isso, a Rural ficou com o vice-campeonato e o Dezesseis de Dezembro foi o terceiro.

Escola Milton Pacheco foi campeã do Handebol Juvenil Feminino.

INFANTIL MASCULINO

Na manhã de quarta-feira (23), foi a vez de serem conhecidos os campeões do Handebol Infantil. Em ambos os naipes, três escolas disputaram o título da categoria em um triangular. No Masculino, o General Osório estreou vencendo o Milton Pacheco. Aproveitando os erros do adversário, a escola abriu 4 a 1 na primeira etapa. No segundo tempo, mesmo com um jogador a mais, quem voltou a marcar foi o General: 5 a 1. Depois, o colégio só administrou e fechou o placar em 6 a 3.

Na segunda partida, Osvaldo Amaral e General Osório fizeram um jogaço. O General chegou a abrir 3 a 0 no marcador, mas o Osvaldo conseguiu descontar para 3 a 2, ainda antes do intervalo. No segundo tempo, o General chegou a marcar o quarto, mas viu o Osvaldo Amaral buscar a igualdade: 4 a 4. No último lance do jogo, Davi e o goleiro do Osvaldo salvaram a escola, segurando o empate.

Com o resultado, o Osvaldo precisava vencer o Ciep por quatro ou mais gols de diferença para ficar com o título. Qualquer outro resultado dava o título ao General. Já o Milton Pacheco só poderia ficar em segundo, isso, caso vencesse o jogo. E que jogaço! Com algumas viradas, o Ciep terminou a primeira etapa vencendo por 4 a 3. E no início do segundo tempo, o colégio ainda abriu vantagem no marcador, fazendo 6 a 3. Nessa altura da partida, o ginásio já era praticamente todo do Ciep, que contava com a torcida do General, do Adventista, além do time feminino do Milton.

Mesmo sem o apoio da torcida, o Osvaldo não desistiu e correu atrás do resultado, descontando o placar para 7 a 6. No final da partida, mesmo com um jogador a menos, o Osvaldo Amaral conseguiu marcar mais uma vez, terminando a partida empatada em 7 a 7. O resultado confirmou o título do Masculino Infantil para o General Osório, ficando o vice-campeonato com o Osvaldo e a terceira colocação com o Ciep.

General Osório foi o campeão do Handebol Infantil Masculino. – FOTOS: Lucas Rodrigues

INFANTIL FEMININO

Após vencerem o Juvenil, as meninas do Milton Pacheco eram as favoritas para conquistarem o título da categoria Infantil. A escola estreou contra o Ângelo Gamba. Com a craque Natália no banco de reservas, o Ciep fez 3 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Milton seguiu abrindo vantagem no marcador, fazendo 5 a 1. Somente aí, a camisa 18 entrou na partida. E com um gol de Natália, o Ciep confirmou a vitória por 7 a 1.

No duelo que valia o título contra o Adventista, novamente o professor Valdinei começou a partida com Natália no banco. Em uma primeira etapa com poucos lances de perigo, Isabelli, com um arremesso no ângulo, abriu o marcador para o Adventista. No segundo tempo, a mesma Isabelli teve a chance de ampliar a vantagem, mas desperdiçou o tiro de sete metros e na sequência o Ciep empatou: 1 a 1. Aí a partida pegou fogo! Na saída de bola, Rafaela arremessou e a goleira do Milton aceitou: 2 a 1 Adventista. Mas na jogada seguinte, o Ciep voltou a empatar: 2 a 2.

Aproveitando que o Adventista estava com uma jogadora a menos, o professor Valdinei finalmente resolveu colocar Natália. Na primeira jogada dela, a camisa 18 do Ciep parou na trave. Já no lance seguinte, ela marcou o 3 a 2. Sobrando em quadra, Nati ainda fez mais dois gols, sendo o primeiro com ajuda da goleira adversária e o segundo, após passar por toda a defesa do Adventista. O Adventista até tentou reagir, mas parou na goleira adversária. Final de jogo! Vitória do Ciep por 5 a 2, resultado que confirmou o título do Infantil Feminino para a escola.

Na última partida, Adventista e Ângelo Gamba duelaram pelo segundo lugar, com o Adventista jogando pelo empate. Depois de um início devagar, o Adventista, aos poucos, tomou conta da partida, chegando a abrir 4 a 0. Após tomarem um gol, o treinador do Adventista pediu tempo. E a parada deu certo, já que o Adventista fez mais três gols, fechando o resultado em 7 a 1. Mesmo com o professor Cassiano rodando bastante o time, duas atletas foram os destaques do jogo: Isabelli e Bianca, ambas com três gols cada. Com a vitória, o adventista ficou com o vice-campeonato e o Ângelo Gamba terminou na terceira posição.