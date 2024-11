Definidas as quartas de final da Série Prata do Municipal de Futsal

OSÓRIO – Na noite de sexta-feira (25), o Ginásio do Cirão recebeu as últimas partidas da primeira fase do Campeonato Municipal de Futsal. Quatro jogos definiram os últimos classificados e os confrontos das quartas de final da Série Prata. A categoria contou com quatro grupos de quatro times cada uma, onde jogaram entre si, avançando os dois melhores de cada chave para o mata-mata.

Pelo grupo 1, o Santa Luzia goleou o Império por 7 a 0 e garantiu a classificação para o mata-mata com a liderança da chave. Com dois empates em duas partidas, o atual vice-campeão da Série Prata precisava vencer o já eliminado Império por pelos menos cinco gols de diferença e conseguiu.

Com menos de um minuto, a equipe já abriu o placar. Após escanteio cobrado para trás, Kito chutou e Vinicius só colocou o pé para desviar para as redes, fazendo o 1 a 0. Depois de perder três chances claras, o Santa Luzia conseguiu ampliar. Aos 5min, Léo Tomaz de falta fez o 2 a 0.

Se jogando para cima, o Santa Luzia deixava muitos espaços na defesa e, por pouco, não levou um gol. Já aos 9min, o time marcou o terceiro. Vinicius recebeu no lado da quadra e chutou para defesa de William. Mas, no rebote, Kito tocou de cabeça para as redes: 3 a 0. No ataque seguinte saiu o quarto. Vinicius tabelou com Léo Tomaz e chutou para o gol. Depois de pedido de tempo do Império, que marcou foi o Santa Luzia. Aos 12 minutos, Vinicius fez jogada individual e chutou no canto para fazer o 5 a 0. Entretanto, o camisa 25 do Santa Luzia acabou se machucando no lance e precisou deixar a partida.

2º Tempo – Sem nada a perder, o Império tentou pressionar o Santa Luzia no início da segunda etapa, obrigando o goleiro Estevam fazer boas defesas. Entretanto, com um minuto e meio, Everton fez falta dura na lateral da quadra, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o Santa Luzia voltou a marcar. Em jogada de pé em pé, Cavani fez o 6 a 0. E, logo depois, Kito, de falta, marcou o sétimo.

Aos 5min, Cavani receberia a bola, quando William saiu do gol e empurrou Cavani pelas costas. O lance causou revolta do auxiliar do Santa Luzia, Banha, que partiu para cima do goleiro do Império, gerando uma confusão.

No meio do bate-boca, William e Banha foram expulsos enquanto uma torcedora do Império invadiu a quadra. Muito nervosas, a mulher ameaça bater no auxiliar do Santa Luzia. Após alguns minutos, ela finalmente foi retirada para fora da quadra. Porém, devido ao clima, a arbitragem optou por encerrar a partida, permanecendo a vitória do Santa Luzia por 7 a 0.

Com o resultado, o time chegou aos cinco pontos, se igualando a Fut Quinta e Cupim. Mas, com Saldo de Gols (SG) superior aos demais (+7 contra +4 do Fut Quinta e +3 do Cupim), a equipe ficou na liderança da sua chave e irá enfrentar o Atlético Nacional nas quartas de final.

GRUPO 2

Pela chave 2, o Atlético Nacional se classificou mesmo com a derrota para o Galatassarrafo. Encarando um adversário já eliminado, o time poderia até ser goleado, que mesmo assim avançava para as quartas de final. Bastante nervoso, o Atlético abusava dos erros, e foi em uma saída errada da defesa que Élder aproveitou para abrir o marcador.

No segundo tempo, o Atlético seguiu com a bola, mas sem levar muito perigo ao adversário. Aos 9min, em falta na entrada da área, Bonilha mandou a bola na barreira e no contra-ataque Rodrigo chutou no para fazer 2 a 0 para o Galatassarrafo.

Expulsões e quase o empate

Aos 12min, o Atlético tentou bater um lateral rápido, mas Marcos atrapalhou a cobrança. O camisa 07 do Galatassarrafo levou o segundo amarelo e foi expulso. Com um jogador a mais, o Atlético descontou. Aos 13min, em uma jogada sem querer, a bola bateu em Forlán dentro da área e entrou: 2 a 1.

Faltando 1min e 40seg para o final do jogo, Élder chutou a bola para longe, recebeu o 2º amarelo e, por consequência, o cartão vermelho. Novamente com vantagem numérica em quadra, o Atlético foi para o tudo ou nada. Faltando 39seg, Lopes perdeu uma chance em cima da linha. Dezenove segundos depois, Luis Eduardo chutou cruzado e a bola passou perto.

E, ainda deu tempo para o treinador do Atlético, Biel, reclamar do mesário e ser expulso. No final, a partida terminou com vitória do Galatassarrafo por 2 a 1. Mesmo com a derrota, o Atlético Nacional terminou em 2º lugar na chave, com os mesmos quatro pontos da Filler, mas com SG melhor (+3 contra -2). No mata-mata, o Atlético irá encarar o Santa Luzia, naquele que promete ser um dos melhores confrontos das quartas da Série Prata.

GRUPO 3

Pela chave 3, o Milan encarou o Borrússia podendo perder por um gol de diferença, que mesmo assim avançava para o mata-mata. Já para o time do Borrússia, somente uma vitória por dois ou mais gols garantiria a equipe nas quartas da Série Prata. Em um primeiro tempo equilibrado, o Milan teve uma chance para abrir o placar aos cinco minutos, mas Diego Bratti, ao invés de deixar a bola entra, acabou dando uma de zagueiro, e tirou a bola em cima da linha, evitando o gol da sua equipe. O jogo seguiu com poucas chances de perigo e, quando os dois times conseguiam chegar, paravam nos goleiros.

A segunda etapa seguiu igual. O Borrússia tinha a bola, mas não criava, e o Milan tentava chegar nos contra-ataques. Desperdiçando as melhores chances, o Milan viu o Borrússia abrir o marcador aos 8min. Barriga fez bela jogada individual e chutou no canto para fazer 1 a 0.

Após o gol, o Borrússia seguiu em cima. Aos 10min, após escanteio marcado para a equipe. Barriga e o goleiro Zé Henrique começaram a discutir e, ambos, levaram amarelo. No minuto seguinte, o Borrússia pediu uma falta na quadra de ataque, que não foi marcada. Na sequência, o Milan puxou contra-ataque e o Bratti foi derrubado por Vinicius na área: pênalti para o Milan e muita reclamação pelo lado do Borrússia. O treinador da equipe acabou invadindo a quadra e foi expulso. Katriel chutou no canto e deixou tudo igual: 1 a 1.

Precisando de dois gols, o Borrússia não conseguia jogar. Com a equipe nervosa, os jogadores abusavam das faltas, tanto que, aos 12 minutos, o time estourou o limite de cinco faltas por tempo. Blade foi para cobrança do tiro-livre e chutou para fora. Um minuto depois, teve mais um tiro-livre para o Milan. Dessa vez Katriel foi para cobrança, Vinicius defendeu e, no rebote, Katriel chutou, mas o goleiro do Borrússia voltou a defender, desta vez com a perna.

No estouro do cronômetro, o árbitro marcou uma falta para o Borrússia. Bastante nervoso pela atuação da arbitragem, Barriga xingou o árbitro e acabou sendo expulso. Porém, ele se negou a sair da quadra, o que demorou ainda mais para a cobrança da falta. Depois de muito bate-boca, Barriga não saiu, a falta foi cobrada na barreira e o jogo foi encerrado, com empate em 1 a 1.

O resultado deixou o Milan em segundo no grupo, com quatro pontos, um a mais que o Velão Osório. Já o Borrússia terminou na lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado. Agora o Milan terá pela frente o time do Vila Futsal.

GRUPO 4

Assim como o Milan, o Vila confirmou a sua classificação para as quartas de final da Série Prata também com um empate. Em confronto direto contra o Bar de Munique, o Vila poderia perder por até dois gols de diferença que mesmo assim avançaria para o mata-mata da competição.

Em uma partida aberta, o Vila saiu na frente aos oito minutos. Jackson recebeu, driblou o goleiro Alisson e tocou para as redes, fazendo 1 a 0. Três minutos depois, o Vila ampliou. Em jogada de pé em pé, Dani Chiraski recebeu sozinho na área e tocou para o gol: 2 a 0.

No segundo tempo, o jogo seguiu lá e cá. Até que o Bar de Munique começou a ter mais a bola, passando a controlar a partida. Com um Vila recuado, o Bar pressionou e conseguiu buscar a igualdade. Aos 12min, Lukita recebeu na área e acertou um chute cruzado para descontar: 2 a 1. No minuto seguinte, após roubada de bola no meio da quadra, Maike tabelou com Lukita e tocou para o gol: 2 a 2.

Depois disso, o Bar de Munique até que tentou a virada, mas, no final, quase acabou levando o terceiro. Faltando sete segundos, o jogador do Vila arriscou um chute, a bola bateu no travessão, em cima da linha e não entrou, terminando a partida mesmo no 2 a 2. Com o resultado, o Vila Futsal chegou aos sete pontos, terminando na liderança do grupo. Enquanto que o Bar de Munique, com quatro, ficou em terceiro, e deu adeus a competição. O adversário do Vila nas quartas será o Milan.

MATA-MATAS

Nesta semana, o Municipal de Futsal entra na sua reta decisiva. Entre quarta (30) e sexta-feira (01/11), acontecerão as partidas de quartas de final das Séries Ouro e Prata, além do Veterano. Os jogos terão início sempre às 19h e 40min. A seguir veja como ficou a definição dos confrontos em cada categoria, assim como as datas e horários de cada partida:

*As partidas não haviam se encerrado até o término desta edição (às 19h e 30min de quarta-feira, 30 de outubro).

CRÉDITOS

Lucas Rodrigues