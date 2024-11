Duas pessoas ficam feridas em acidente de trânsito

OSÓRIO – Um acidente de trânsito foi registrado na manhã de sábado (26), no Porto Lacustre. A colisão, envolvendo um automóvel Fiorino Fire e uma motocicleta ocorreu na esquina da Avenida General Daltro Filho com a Avenida Brasil, em frente à Escola Prudente de Morais. Segundo informações, a moto teria colidido na lateral do carro, durante a tentativa de uma conversão. O motociclista e o carona da moto (filho e pai, respectivamente) ficaram feridos. As vítimas, que não tiveram as idades e identidades divulgadas, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), onde seguem internadas. Vale ressaltar que o estado de saúde dos pacientes não foi divulgado.

Vítimas (filho e pai) são condutor e carona da motocicleta, respectivamente.

