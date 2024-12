Criminosos são presos e adolescentes são apreendidos por tráfico de drogas no Litoral

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na quinta-feira (19), dois homens foram presos durante ações dos agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Em Imbé, um indivíduo de 25 anos foi detido no bairro Albatroz. O sujeito, que já tinha antecedentes por furto e tráfico, estava carregando 45 porções de maconha e 171 pedras de crack, além de um aparelho celular e 41 reais em dinheiro. Já a outra prisão ocorreu na região central de Tramandaí. O homem, de 28 anos, que já tinha passagens por receptação, foi preso em flagrante quando trafegava pela Avenida Flores da Cunha, abordo de um automóvel. Em buscas no carro, os Policiais Militares (PMs) encontraram sete porções de cocaína, 53 porções de maconha, um celular e dinheiro.

Diante dos fatos, a dupla foi levada a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí para registro das ocorrências.

OPERAÇÃO INTEGRADA

Entre a noite de sexta (20) e madrugada de sábado (21), a Brigada deflagrou a 1ª fase da Operação Integrada Litoral Norte e Sul. Coordenada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, a ação visa combater os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), coibir conflitos entre organizações criminosas e reforçar o policiamento preventivo e repressivo em áreas estratégicas do Litoral gaúcho.

Dois homens foram presos por tráfico. As prisões ocorreram nos bairros Parque dos Presidentes (Tramandaí) e Zona Norte (Capão da Canoa). Ao todo, foram apreendidos: objetos, como balanças de precisão e celulares, além de 86 porções de maconha, 143 buchas de cocaína, 187 pedras de crack e uma quantia em dinheiro.

Além dos agentes do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), também participaram dos trabalhos o policiais do Comando de Polícia de Choque, do Comando Rodoviário (CRBM), da Cavalaria, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e da Polícia Civil (PC).

Dezenas de porções de drogas foram apreendidas durante Operação Integrada.

PRISÕES E APREENSÕES

Na segunda-feira (23), dois homens foram presos e dois adolescentes foram apreendidos durante ações dos agentes do 2º BPAT. Em Capão, os brigadianos abordaram um veículo que trafegava em atitude suspeita no bairro Capão Novo. No carro estava um indivíduo, além de dois menores. Com o trio foram encontrados: uma porção de maconha, 23 buchas de cocaína, três celulares e R$ 599,00.

Já em Imbé, outro homem foi abordado trafegando em automóvel na Avenida Paraguassu. Com o sujeito foram apreendidas seis buchas de cocaína, além de anotações do tráfico e 637 reais. Todos os indivíduos foram levados para a Delegacia, onde foram registradas as ocorrências.

OUTRAS AÇÕES

Durante a noite de terça (24), mais cinco homens foram presos, durante ações distintas em Capão da Canoa. As prisões ocorreram nos bairros Capão Novo e Jardim Beira-Mar. Ao todo, foram apreendidos: uma pistola, um revólver, munições, 52 porções de maconha, 447 pedras de crack, 759 porções de cocaína, uma balança de precisão, uma máquina de cartões, celulares, entre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro. Todos os criminosos foram levados a DP de Capão e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Policiais apreenderam dinheiro, objetos, arma, munições e centenas de porções de drogas durante ações em Capão.

CRÉDITOS: BM