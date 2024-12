Casal é preso na Estrada do Mar

OSÓRIO – Na tarde de sábado (21), os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) realizavam ações na ERS-389 (Estrada do Mar), quando abordaram um automóvel GM/Prisma. De acordo com o CRBM, no veículo estavam um homem e uma mulher, os quais não tiveram as idades divulgadas. Durante buscas no carro, foram encontradas 19 porções de uma substância semelhante a cocaína, quatro aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro no valor de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais). Diante dos fatos, o casal foi preso e levado a Delegacia de Polícia (DP) da cidade para registro de ocorrência. Já o veículo foi recolhido e levado ao depósito do município.

FOTO: BM