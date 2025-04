Criminosos são presos e adolescente é apreendido por tráfico de drogas

A Brigada Militar (BM) segue intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na madrugada de quinta-feira (10), os Policiais Militares (PMs) do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) prenderam dois homens na cidade de Torres.

A dupla, de 26 e 30 anos, respectivamente, foram presas carregando porções de maconha e cocaína. Além dos entorpecentes, também foram recolhidos alguns objetos, incluindo uma balança de precisão e aparelhos celulares, além de uma quantia em dinheiro. Diante dos fatos, os traficantes foram conduzidos até a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Já na tarde de quinta, os agentes da Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizavam patrulhamento em Cidreira, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Conforme a BM, o indivíduo, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir, mas acabou sendo capturado. Com ele foi apreendida uma mochila contendo 144 pinos de cocaína e 50 reais em dinheiro.

O homem, que já tinha antecedentes por roubo, foi detido e levado até a DP de Cidreira, onde foi registrada ocorrência. A ação faz parte de mais uma etapa da Operação Cerco Fechado, que tem como objetivo a redução dos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

Policiais apreenderam dinheiro, celular e entorpecentes em Capão da Canoa.

OUTRAS PRISÕES

Na madrugada de sábado (12), mais três pessoas foram presas na área de cobertura do 2º BPAT. Em Capão da Canoa, os PMs abordaram um automóvel trafegando no bairro Zona Nova. O motorista do veículo foi preso com 48 porções de cocaína, um celular e uma quantia em dinheiro. O indivíduo, de 28 anos, já tinha passagens por diferentes crimes.

Já em Imbé, dois indivíduos, de 26 e 29 anos, respectivamente, foram abordados quando trafegavam de carro pelo bairro Riviera. Com a dupla foram apreendidas 25 porções de cocaína e dois celulares. Todos os criminosos foram conduzidos a Delegacia e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Ação em Imbé apreendeu dois celulares e 25 porções de cocaína.

No domingo (13), o 2º BPAT prendeu outros dois homens. Em Capão da Canoa, um indivíduo de 24 anos, com diversos antecedentes criminais, foi detido carregando 49 porções de maconha, 55 pedras de crack, 55 porções de cocaína, objetos, além de cerca de seis mil reais em dinheiro. Já em Torres, um sujeito de 31 anos foi preso com pedras de crack e uma quantia em dinheiro. Ambos foram levados a DP para registro das ocorrências.

Policiais apreenderam objetos, drogas e mais de R$ 5,9 mil em Torres.

Na segunda-feira (14), mais três homens foram presos pela Brigada Militar por tráfico. Em Arroio do Sal, um indivíduo, que estava em prisão domiciliar, foi flagrado andando pelas ruas da cidade. Com ele, os PMs apreenderam 16 pedras de crack e R$ 200,00. Já em Capão, dois criminosos, de 28 e 30 anos, foram detidos. Com a dupla foram apreendidos: dois revólveres 38mm, duas espingardas, 32 munições, mais de 100 porções de drogas, uma touca ninja, dois radiocomunicadores, entre outros objetos, além de uma quantia em dinheiro. Os três foram conduzidos ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Ação em Capão apreendeu dinheiro, objetos, armas, munições e mais de 100 porções de drogas.

ADOLESCENTE APREENDIDO

Também na segunda, um adolescente de 17 anos foi apreendido em Cidreira. De acordo com a Brigada, os agentes da Força Tática do 8º BPM realizavam patrulhamento no bairro Antena, quando flagraram o menor, que tentou fugir ao avistar a viatura. Agindo rapidamente, os policiais conseguiram deter o sujeito e abordá-lo. Com ele foram recolhidos: 26 pedras de crack, 116 pinos de cocaína e 20 reais. O adolescente, que já tinha passagens por tráfico, foi apreendido e levado a DP de Cidreira, onde foi registrada ocorrência.

Menor apreendido em Cidreira estava carregando dinheiro e 142 porções de entorpecentes.

CRÉDITOS: BM