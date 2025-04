Suspeito de mutilar gato é preso

Um homem foi preso pela Polícia Civil (PC) na segunda-feira (14), durante cumprimento de mandado de prisão em Arroio do Sal. De acordo com a PC, o indivíduo, de 18 anos, teria participado de uma tortura contra um gato. Na ação os policiais apreenderam um aparelho celular e um computador.

O crime aconteceu no início deste ano e acabou sendo transmitido em uma sala de chamadas online. Ao menos, cinco pessoas teriam torturado o animal e o mutilado até sua morte. Além do mandado cumprido no Litoral Norte, outras quatro ordens judiciais foram cumpridas.

Em São Paulo (SP), um adolescente de 15 anos, suspeito de envolvimento no crime, foi apreendido. A ação ocorreu em um endereço localizado no bairro Guaianases, na Zona Leste da capital paulista. Segundo a PC, o menor seria morador de Limeira, no interior de SP.

O homem preso e o adolescente apreendido foram ouvidos e encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia, agora, segue com as investigações, e tenta localizar os demais suspeitos envolvidos no crime.

CRÉDITO: PC