Conselho Estadual de Educação reconhece primeiro curso de Doutorado da Uergs

O Conselho Estadual de Educação (CEED) aprovou no dia 11 deste mês, o reconhecimento do primeiro curso de Doutorado da Universidade Estadual do RS (Uergs), por cinco anos. A proposta elaborada pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGed) já havia sido aprovada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em julho, e a previsão é de que o edital de seleção de candidatos seja lançado ainda em 2023.

Conforme a coordenadora do PPGed, Sita Mara Sant’Anna, além da aprovação pela Capes, o reconhecimento do Doutorado em Educação pelo CEED era necessário por se tratar de um curso novo da Uergs. Segundo Sita Mara, a Capes deve publicar até o final de outubro a Portaria com a relação dos cursos aprovados na Avaliação de Propostas de Cursos Novos (APCN), que inclui o Doutorado em Educação da Uergs. A partir disso, será possível lançar o edital de seleção de candidatos ao Doutorado, que já está pronto e em análise pela Procuradoria Jurídica da Uergs. “A expectativa é a de que possamos publicá-lo em breve para seleção ainda em 2023”, comentou a coordenadora.

PPGED

O Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGed) foi aberto em 2017 com a oferta do Mestrado Profissional em Educação, no Campus da Uergs Litoral Norte, em Osório. O Programa conta atualmente com 20 docentes divididos em quatro linhas de pesquisa: Contextos e Cotidianos Educacionais e a Formação das Docências; Arte em Contextos Educacionais; Direitos Humanos, Educação e Tecnologias; Educação, Culturas, Linguagens e Práticas Sociais.