Cirão recebe Liga Gaúcha de Vôlei

OSÓRIO – No sábado (27), o Ginásio Rutílio Kestering (Cirão) foi palco de mais uma etapa da Liga Gaúcha Flash Sports de Voleibol de Base. Seis equipes disputaram os jogos na categoria Infantil Masculina (Sub-16). Ao todo, foram realizadas nove partidas. Os confrontos ocorreram em melhor de três sets, sendo os dois primeiros até 25 e o terceiro, caso necessário, até 15 pontos.

O Netcomet Vôlei Osório, estreou vencendo o Voleisul (Porto Alegre) por 2 a 0, com parciais de 25×10 e 25×15. Já no segundo duelo, o time da casa encarou a APAV-B de Canoas. Após vencer o primeiro set por 25×17, a equipe osoriense foi derrotada por 25 a 20 na segunda parcial. Porém, no Tie Break, o Vôlei Osório reagiu e bateu o adversário por 15 a 07, confirmando a vitória pelo placar de 2 a 1.

Encerrando a etapa, o Vôlei Osório teve pela frente o time A da APAV. Assim como os donos da casa, a equipe da região Metropolitana do Estado havia vencido os seus dois primeiros jogos, entretanto, sem perder nenhum set contra Real Capão (30×28 e 25×21) e Guaíba (25×16 e 25×14). Os meninos do Litoral Norte bem que tentaram, mas acabaram sendo derrotados por 2 a 0, com direito a um duplo 25×18.

MAIS RESULTADOS

Outro representante da região na competição, o Real Capão conseguiu dois triunfos, tendo vencido Voleisul e APAV-B pelos placares de 2 a 1 (23×25/25×11/15×07) e 2 a 0 (25×17/25×15), respectivamente. A única derrota da equipe de Capão da Canoa foi justamente para o 100% APAV-A.

Ainda pela etapa de Osório, o APAV-B bateu o Guaíba por 2 a 0 (25×17 e 25×18). Já na outra partida, o Voleisul também derrotou o Guaíba por dois sets a zero, com parciais de 25×13 e 26×24.

Equipe Infantil Masculina do Vôlei Osório terminou a etapa com duas vitórias e uma derrota em três partidas disputadas.

CRÉDITO

Lucas Rodrigues