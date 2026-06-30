CEEE investe cerca de R$ 800 mil em instalação de rede elétrica

Dando continuidade aos investimentos no Litoral Norte gaúcho, no domingo (28), a CEEE Equatorial deu continuidade as obras de expansão da rede elétrica em Santo Antônio da Patrulha. Ao todo, estão sendo aplicados cerca de R$ 785 mil na construção de um novo alimentador. Para isso, é necessário a substituição de 11 postes, a implantação de sete quilômetros de rede e o lançamento de novos cabos de média tensão.

Segundo a Companhia, o trabalho tem como principais objetivos: Ampliar a capacidade da rede, aumentar a confiabilidade do fornecimento e acompanhar o crescimento da demanda por energia na região: “Estamos realizando uma obra estruturante que vai proporcionar mais robustez ao sistema elétrico de Santo Antônio da Patrulha. A construção deste novo alimentador cria alternativas de atendimento, reduz o impacto de eventuais ocorrências e contribui para melhorar a qualidade do fornecimento para os clientes”, destacou Michel Cruz, executivo de Obras da Regional Norte da Equatorial.

MAIS ENERGIA RS

A CEEE lançou em março o site ‘Mais Energia RS’, no qual são divulgadas as ações de manutenção e obras. As informações estão disponíveis de forma simples e acessível. Conforme os dados apresentados na Página, é possível verificar que a Companhia encerrou o primeiro trimestre deste ano com 45.079 obras e manutenções concluídas nos 72 municípios de sua área de concessão.

O volume executado corresponde a 126% da meta prevista para o período, que era de 35.909 intervenções. Na prática, a concessionária antecipou entregas programadas para os próximos meses, totalizando 45.076 ações e acelerando a chegada de melhorias à população. Somente em SAP, foram realizadas 668 ações entre janeiro e março de 2026, incluindo obras para a ligação de novos clientes e de redes de distribuição, além de vistorias preventivas em rede de alta tensão e em subestações. Também foram executadas mais de duas mil podas e implantados 1,5 mil postes, a fim de assegurar o fornecimento sem interrupções.

CRÉDITO

CEEE