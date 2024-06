BOCA DO BALÃO 6748

IDIOTAS úteis da Educação estão revoltadinhos com o chefe de facção que foi empossado na presidência pelo Ministro Alexandre de Moraes e liberto por Fachin por que além de não conceder reajuste salarial está cortando verbas da Educação. Estranho que estes letrados não considerem este ato do chefe como um genocídio educacional, como que promeveram ao longo dos anos e construíram um exército de analfabetos funcionais e militontos alimentados com pão com mortadela. Estão provando de todo o desserviço que realizaram por décadas na educação e que agora não contam nem com o apoio da sociedade e nem dos próprios militontos. Aliás, muitos do militontos evoluem e veêm a idiotice a que foram submetidos por estes “mestres”. É o reino da hipocrisia.

MARIA do Rosário diz ter votado a favor da derrubada do veto da saidinha de presos contrariando o descondenado. Por tentar ser prefeita de Porto Alegre que demonstrar que não é tão feia como aparenta e nem tão ignorante como sempre demonstra. Como uma psolista invertebrada e ex-petista felizmente assim agiu por que seus eleitores não estão no reduto do descondenado que são nos presídios, apesar de ser uma defensora dos “direitos humanos”. Simplesmente é hipócrita e lamentavelmente eleita por gaúchos.

ROUBAR, desviar ou se locupletar com dinheiro público não é pecado. Depois dos “Deuses” da capa preta do STF libertarem toda a quadrilha de ladrões da Lava Jato, liberar doleiro com cueca recheada, malas de dinheiro em apartamento e empossar um ladrão na presidência agora o Congresso colabora oficializando a “rachadinha” nos gabinetes do Congresso tendo como mártir instituidor Rodrigo Janones o criador de fakenews libertário e querido de Moraes com a unção do não menos mau caráter e invasor de propriedades Guilherme Boulos, que São Paulo terá como candidato a prefeito. TSE deveria desde já instituir como prerrogativa de candidato o sujeito ter larga e extensa ficha criminal com foco e excelência em desvio de dinheiro público. Este certamente será o foco da megera Carmem Lúcia a frente do TSE deixar seu legado e incluir este requisito como fundamental para a Ficha Limpa, sob pena de ser inelegível. Este país não é para amadores, mas sim para mamadores de dinheiro público.