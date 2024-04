BOCA DO BALÃO 6728

MÊS de abril está revelando o caos em que a Saúde do Estado está chegando. Hospitais Filantrópicos estão em falência e por incrível que pareça até mesmo a Fundação de Cardiologia responsável pelo Hospital de Cardiologia, em Porto Alegre está em recuperação judicial e deixando hospitais onde tinha a gestão como o de Alvorada. No Litoral Norte e situação de falência se arrasta, mas agora se agravando ao ponto de ser fechada a Obstetrícia do Hospital de Tramandaí. A falência dos hospitais está levando a uma estadualização das entidades e a terceirização destes a empresas que certamente buscam lucro e não carregarem dívidas enormes destas entidades de saúde.

FALÊNCIA dos hospitais foram sendo geradas pelo déficit contínuo dos preços pagos pelo SUS, pelo IPERGS que agora mudou a forma de cálculo de serviços a serem pagos aos hospitais, ao Estado com as verbas públicas em redução, aos prefeitos que transforma a Saúde em cabides de emprego e pouco investem na contratação de profissionais, priorizando construção de Postos de Saúde saem a equivalência em profissionais para atender a demanda e, principalmente ao Governo Federal que nesta no cortou verbas não só da Saúde, mas também da Educação. No conjunto de responsabilidades está o péssimo gerenciamento das verbas e controle de gastos, principalmente nos hospitais federais.

PROMOTORIA de Tramandaí foi atuante para buscar resolver o impasse do Hospital que está com falta de recursos para pagar serviços de obstetrícia. Para tanto, foi pedido o repasse de recursos pelo Estado sob pena de bloqueio nas contas para garantir os recursos sob pena de multa diária de R$ 10 mil. Já para o Hospital de Osório a Promotoria preferiu atacar a diretoria com gravidade acusando de má gestão (o que não foi comprovado) e buscando a mágica das interventoras que viraram fadas madrinhas e conseguiram antecipar receitas (nunca a ampliação de recursos permanentes) para que o São Vicente seguisse no atendimento normal com equilíbrio das contas. Agora a administração tenta sangrar a entidade hospitalar e entregar o corpo para uma entidade gestora e assim tirar a intervenção de Estado que se está obrigada a cumprir sua parte como cogestora do Sistema de Saúde. Prefeito Roger está depreciando o Hospital para desapropriar pela bagatela de 17 mil reais.

SOLENIDADE de inauguração da delegacia de Atlântida Sul e que agora será a Delegacia Regional de Homicídios foi um marco importante para o reforço da segurança do Litoral Norte. Agora, o serviço de inteligência deve ser aprimorado para que descubra nas redes sociais e diversos apps que estão sendo utilizados para serviços de tele drogas e pedidos de “raio” e “F1” atribuídos à cocaína e maconha, respectivamente solicitados principalmente pelo whatsApp. Um grande avanço já foi a troca das armas dos PMs praticamente abandonado o conhecido “3oitão” por pistolas como forma de equilibrar forças com o poderio armado da bandidagem.