Vila Olímpica oferece atividades gratuitas

OSÓRIO – O Centro Esportivo Professor David José Fleck (Vila Olímpica) segue com diversas atividades gratuitas para toda a população. Todas as ações são realizadas pela prefeitura, por meio da Assessoria de Esporte e Lazer. As aulas de Futsal, por exemplo, estão disponíveis em três turmas, nas categorias 2009/10, 2011/12 e 2013/2016. As atividades acontecem durante a semana, no período da manhã. Interessados em participar devem entrar em contato com o professor Quemuel, por meio do Whatsapp: 3663-8315.

Para quem gosta de Basquete, estão disponíveis aulas para crianças de 07 a 12 anos, nas terças e quintas-feiras. O trabalho acontece no Ginásio Pancasso (Ginásio A), das 16h às 17h e é realizado pela professora Anelise Leotte (Preta). Nos mesmos dias, o Ginásio Tairone Silva (Ginásio B), recebe aulas de Judô para iniciantes, a partir das 19h. Podem participar crianças acima de 07 anos.

Já para quem prefere Atletismo, há diferentes horários para a prática recreativa, além de Corridas, Saltos e Arremessos. Nas segundas, das 14h e 30min às 16h e 30min, podem participar crianças com 12 anos ou mais. Nas quartas-feiras há dois horários: Das 9h e 30min às 11h e 30min, para crianças entre 07 e 11 anos, e das 14h e 30 às 16h e 30min, para crianças de 12 anos ou mais. Para essa faixa etária também acontecem aulas às quintas, das 9h e 30min às 11h e 30min. Já às sextas-feiras, as atividades ocorrem das 14h e 30min às 16h e 30min, para crianças entre 07 e 11 anos de idade.

O pessoal da terceira idade também tem espaço reservado para atividades. Todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 14h, a professora Preta recebe os idosos no Ginásio B da Vila Olímpica para a prática de Ginástica Funcional. Nos mesmos dias, também é realizada uma atividade semelhante no Ginásio Luiz Damião, em Atlântida Sul, às 16h. Já nas terças e quintas-feiras, o trabalho acontece na Praça das Carretas, com início às 14h.

Saindo da área esportiva, todas as terças-feiras pela tarde, acontece no prédio Administrativo da Vila uma massagem relaxante e terapêutica, com a massoterapeuta Maiara. Já às quartas, a partir das 17h e 30min, há a realização de aulas de Yoga, com a professora Marlise.

E para fechar a agenda, a professora Nauane Domingues está com inscrições abertas para duas turmas de Jazz: Kids, para crianças entre 05 e 10 anos, e Teen, para crianças entre 11 e 16 anos. As aulas acontecem as terças e quintas-feiras (de manhã e de tarde) e aos sábados (de manhã). Para participar de qualquer atividade ou mais informações, entre em contato com o número 3663-8315 ou diretamente na Administração da Vila Olímpica. O Centro Esportivo está localizado na Avenida Marcílio Dias, no 850, no bairro Medianeira.