BOCA DO BALÃO 6717

IPTU com desconto de 10% na parcela única deve ser paga no dia 11 de março. Quem optar pelo parcelamento também deverá pagar a primeira parcela. O parcelamento do IPTU poderá ser feito em até 10 vezes e o da Taxa de Coleta de Lixo em no máximo 5 vezes. Muitos contribuintes aguardam com apreensão seu carnê tendo em vista que há reajuste e o valor termina sendo uma surpresa ainda mais não tendo tempo entre o recebimento do carnê e o dia do pagamento.

CANDIDATURA de Romildo Bolzan encontra dificuldade na escolha de um vice. No quadro do partido não há nomes de destaque e certamente se aguarda alguma dissidência de outro partido para ingressar no PDT e compor a chapa. Com financiamento público da campanha facilita o surgimento de nomes se propondo a candidatarem-se e neste meio até mesmo alguns que pareciam não mais estarem interessados começam a volta a cena.

POSSÍVEIS candidatos poderão ser logo vistos no ponto tradicional da cidade. A Feira do Produtor sempre foi a preferida dos postulantes para se encontrar com a comunidade e para os famosos apertos de mãos, abraços e sorrisos largos. Mas tudo indica que esta tática será prejudicada devido a reforma do Largo dos Estudantes com a Feira do Produtor sendo transferida para o terreno defronte a Prefeitura pelo período de 6 meses. Campanha será no corpo e corpo, mas há quem acredite que poderá vencer pelas redes sociais.