Vem Pra Mesa com Acio acontecerá na quinta-feira

OSÓRIO – O Vem Pra Mesa com a Acio já tem data para retornar. E a primeira edição deste acontecerá na próxima quinta-feira (7), a partir das 11h e 30min. O À Lenha Pizzaria receberá uma palestra com o prefeito Roger Caputi. O chefe do Executivo osoriense falará sobre o Programa Acelera Osório e as perspectivas para 2024, ano de Eleição. O ingresso, com almoço, custa R$ 60,00 para sócios da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (Acio) e 70 reais para não sócios. Para adquirir um ingresso antecipado, entregue em contato com o número: (51) 99963-7045.