BOCA DO BALÃO 6710

COMUNIDADE osoriense ainda desconhece o trabalho maravilhoso das gestoras do Hospital São Vicente de Paulo e do quanto melhorou o atendimento e a situação financeira da entidade. Felizmente não há “gestão temerosa” que isto implique em irregularidades que alguns críticos vinham impingindo as novas gestões do Hospital. No entanto o atendimento de pediatria e a convênios e planos de Saúde devem ter horário específico para serem atendidos.

CEEE estatal antes da privatização estava a beira da falência pelas inúmeras dívidas trabalhistas, não recolhimento de ICMs junto ao estado (difícil de entender sendo estatal), sucateamento de redes, impossibilidade de investimentos necessários para a malha de distribuição (a tanto que postes de rede de energia passaram a ser cabides de fios inservíveis) e o pior que estava prestes do estado a perder a concessão, o que obrigatoriamente haveria um leilão para alguma empresa assumir e deixar para o estado o passivo trabalhista e a perda do ICMs que deixou de arrecadar. Levaram a falência uma das estatais que foi de excelência (tirando o proveito políticos de alguns governadores e deputados) no atendimento aos consumidores. Tanto é assim que até hoje ninguém questiona onde foi parar R$ 1 bilhão que foi pago a CEEE pelo governo do Federal no encontro de contas feito com a União durante o governo Tarso Genro. Agora todos querem estrangular a CEEE Equatorial que assumiu a sucata e o enorme passivo, além e que municípios e o próprio estado tem sua parcela de culpa pela crise ocorrida durante a fortes chuvas que deixaram milhares às escuras. Creio que a reunião entre Estado, municípios e a CEEE Equatorial forçada pelo Ministério Público possa permitir que a empresa tenha maior segurança para trabalhar e melhorar as condições de distribuição de energia, somando mais alguns milhões em investimentos aos vários milhões já investidos que evitaram um colapso no sistema de fornecimento de energia elétrica.