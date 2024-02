BOCA DO BALÃO 6707

CEEE Equatorial conseguiu colocar praticamente em dia os serviços de recuperação de fornecimento de energia a 100% de seus consumidores. Sendo uma empresa privada a cobrança para houvesse agilidade e rapidez no restabelecimento da distribuição de energia, pós vendaval e enchentes foi intensa. No entanto, não vemos o governo federal, estadual e até algumas prefeituras já terem conseguido atingir 100% de restauração das infraestruturas públicas, como pontes, ruas esburacadas, corte de árvores e recolhimento de entulhos e a destinação correta destes. Para o poder público tudo pode e os contribuintes não tem a quem reclamar ou multar, mas a empresa privada e até mesmo o contribuinte tem de ser com prazos determinados, tanto para pagar impostos e multas e realizarem reparos sob pena de multa. A Equatorial diante do “patrimônio” que recebeu fez um milagre, apesar de se lastimar muitos terem ficado vários dias sem energia e que certamente serão reparados pela empresa, mas as prefeituras que não realizaram esgotos pluviais, limpeza de valões e podas de árvores antes das chuva intensas quem vai pagar os prejuízos dos contribuintes afetados?

EXEMPLO de descaso é o que ocorreu na cidade, quando para cobrar impostos a prefeitura até mesmo nem se comunica com o setor de cadastro para saber se o contribuinte parcelou ou não a dívida de IPTU ou outros. Pior ainda quando paga e o processo de cobrança segue na Justiça tendo o contribuinte que contratar advogado para mostrar que pagou por que o Jurídico não realiza a baixa. Mas, no entanto, uma praça sem o devido cuidado segue aberta para causar acidente e justifica que está adquirindo novos brinquedos, o que significa que os instalados não precisam de manutenção. Prefeitura vai indenizar a família pelo acidente ocorrido com a criança enquanto brincava no parquinho da praça, ou o Jurídico vai contatar com a família para prestar o amparo e o reparo pelo acidente ocorrido deixando um processo longo que quando a criança estiver com filhos possa vir a receber?