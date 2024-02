Uergs disponibiliza 40 vagas para cursos de Graduação no Litoral

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) publicou na última quinta-feira (1), o edital do Processo Seletivo Simplificado para preenchimento de vagas nos cursos de Graduação. As inscrições podem ser feitas na Central do Candidato até o dia 15 de fevereiro. A seleção será feita por meio das notas de Português e Matemática obtidas durante o Ensino Médio.

Ao todo, são 530 vagas remanescentes da seleção realizada em janeiro, para ingresso em cursos de diferentes Campi da instituição. Metade das vagas são destinadas a pessoas economicamente hipossuficientes, negras, pardas e indígenas (de acordo com a população no Estado). Além disso, há reserva de 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD).