BOCA DO BALÃO 6704

COMUNIDADE de Nova Roma reconstruiu a ponte de ferro que liga a cidade a Farroupilha, com recursos de campanha da comunidade. O Conselho comunitário arrecadou com rifas, doações e outras promoções o valor de mais de R$ 7 milhões. O Estado havia prometido construir até o fim do ano a ponte e para tanto pediu ao Governo Federal R$ 20 milhões e sem

prazo para conclusão. A comunidade contratou, engenheiros, empresas e trabalhadores da comunidade investindo pouco mais de R$ 5 milhões e ainda ao final da campanha terá uma sobra de R$ mais de 3 milhões. A sobra será investida em melhorias no entorno da ponte. O valor seria uma ninharia para o orçamento do Estado, mas a burocracia e por ser obra pública o valor mais do que dobra para o próprio povo pagar a conta. Uma vergonha que a comunidade de Nova Roma acaba de expor e revelar que havendo propósito definido e gente séria muito se faz com pouco.



COMUNIDADE está a espera também da transparência da intervenção do Hospital de Osório pelo Estado. Promotoria foi tão enfática em citar má gestão e gestão temerária para justificar a intervenção, mas não tem sido tão incisiva para expor à comunidade a quantas anda a saúde financeira da entidade e a propalada melhoria de atendimento. Estaria a gestão está sendo tão maravilhosa para que a comunidade fique alijada do Hospital que ela mesma constituiu? Deveriam as interventoras apresentarem relatório completo sobre o patrimônio recebido para administrar, pois recebem bem para fazer o que lhes foi incumbido