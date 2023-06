BOCA DO BALÃO 6640

CENTRO de Especialidades criado recentemente pela Secretaria da Saúde está sendo elogiado pelo atendimento e pela localização. Mais ainda no que tange a marcação mais ágil e rápida para atendimento. O prédio ainda precisa de melhorias para se adequar ao atendimento, assim como painel para chamada de paciente para a consulta que era algo que havia no Postão Central e que pode ser levado para o Centro de Especialidades médicas. Atendimento mais ágil e facilitado para a população é algo que há muito se desejava, pois consultas podiam levar mais de ano para serem marcadas para alguma especialidades.

POPULAÇÃO idosa cresce na região e Osório não é diferente. Departamento de trânsito poderia adequar as vagas para idosos em pontos cruciais de atendimento de maior procura pela turma dos 60+. São o caso de farmácias, bancos e clínicas médicas e adequar o estacionamento pago para que seja respeitado o tempo de 30 minutos, pois tem quem permaneça na vaga o dia todo, como o caso de uma vaga de farmácia, onde não há mais a farmácia. Um reestudo seria importante adequando a necessidade dos idosos, bem como de deficientes que tem um número reduzido e, portanto, uma necessidade menor de vagas nestes pontos.

LINHAS de ônibus para o interior no Morro da Borússia poderia ter horário mais ao final da tarde para trabalhadores que venham a cidade tenham condições de retornarem ao final da tarde. Atualmente a comunidade tem se visto obrigada a seguir o horário da linha que faz o escolar e que quando não tem aula a comunidade fica sem transporte público. A passagem para este trecho está em R$ 7,00, mas deveria poder atender a necessidade de trabalhadores e daqueles que vem a cidade para compras. Prefeitura deve estudar novos horários ou readequar, de acordo com a necessidade dos moradores do morro, ou abrir licitação para novos horários. Fica até mesmo complicado para que quiser passear no moro aos finais de semana o que trava o desenvolvimento econômico de pousadas e outros estabelecimentos.