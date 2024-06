Atletas do Litoral Norte são convocados para a Paralimpíada de Paris

Na tarde de terça-feira (25), o Comitê Paralímpico Brasileira (CPB) realizou a convocação de boa parte dos atletas que representarão o país nos Jogos Paralímpicos de Paris, na França, entre agosto e setembro. Foram conhecidos 124 representantes brasileiros em 10 modalidades: Badminton, Canoagem, Esgrima em Cadeira de Rodas, Futebol de Cegos, Goalball, Hipismo, Natação, Taekwondo, Tênis de Mesa e Vôlei Sentado.

Entre os nomes convocados está o osoriense Ricardinho Alves. Eleito três vezes o melhor jogador do mundo no Futebol de Cegos, o camisa 10 da seleção brasileira irá para sua quinta Paralimpíada, onde tentará a sua quinta medalha de ouro. As outras quatro foram conquistadas nos Jogos da China (2008), Grã-Bretanha (2012), Brasil (2016) e Japão (2021). “Momento mais do que especial na minha carreira. Estou muito motivado para ajudar o Brasil na busca da sexta medalha de ouro para a nossa Seleção, e extremamente agradecido a Deus por mais esta grande oportunidade e por ter tido saúde todos os dias para trabalhar forte e representar o meu país’, declarou Ricardinho.

Jogador de Futebol de Cegos, Ricardinho.

FUTEBOL DE CEGOS

O Brasil é o único campeão da modalidade, tendo conquistados os cinco títulos disputados em Atenas (2004), Pequim (2008), Londres (2012), Rio de Janeiro (2016) e Tóquio (2021). Desses, Ricardinho só não teve presente na primeira conquista, na Grécia. Nos Jogos de Paris, o Brasil está no grupo A e estreia no dia 01/09, contra a Turquia, a partir das 13h e 30min. Na primeira fase, a seleção ainda irá encarar a anfitriã França, em 02/09 (às 15h e 30min), e encerrará sua participação contra a China, no dia 03/09 (às 13h e 30min).

Já a chave B é composta por Argentina, Colômbia, Japão e Marrocos. As seleções se enfrentarão dentro dos seus grupos, avançando as duas melhores de cada chave para as semifinais, onde os vencedores disputarão o ouro, enquanto os perdedores duelarão pela medalha de bronze. Lembrando que as semifinais estão marcadas para 05 de setembro, enquanto as disputas por medalhas acontecerão dois dias depois, em 07/09, justamente no feriado do Dia da Independência aqui no Brasil.

OUTRA CONVOCAÇÃO

Além de Ricardinho, o Litoral Norte gaúcho estará representado com outra atleta. Mônica dos Santos, de Santo Antônio da Patrulha, irá disputar a terceira Paralimpíada na Esgrima da Cadeira de Rodas, na Classe A. “Agora é oficial, estou carimbada para as Paralimpíadas de Paris 2024. Após momentos difíceis, as perdas, renúncias, problemas de saúde, e com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, venci mais uma barreira. Quero agradecer a todos pelo apoio, torcida e incentivo. É fundamental ter vocês comigo, Deus, família, amigos, profissionais, incentivadores, apoiadores, patrocinadores, juntos conquistamos esta vaga para as Paralimpíadas de Paris. Obrigada por estarem comigo nesta trajetória e vamos que vamos, juntos para a minha terceira participação nos Jogos Paralímpicos”, declarou a atleta de SAP.