Rodeio de Osório seguirá até domingo

OSÓRIO – Iniciado na quarta-feira (26), o Rodeio Crioulo Internacional de Osório seguirá até domingo (30), com diversas atrações. O evento é realizado pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, e acontecerá no Parque de Rodeios Jorge Dariva. Lembrando que a abertura oficial, como acontece tradicionalmente, ocorrerá no sábado (29), a partir das 18h.

Em sua 40ª edição, o evento teve mais de 500 duplas inscritas nas provas campeiras. Nesta sexta (28) acontecem as disputas do Laço nas categorias Guri, Prenda, Irmão, Pai e Filho (a) acima de 12 anos, assim como a Força A, B e C. Além disso, haverá a disputa da Taça 40 Anos Rodeio de Osório e a sequência da Gineteada. Já as apresentações da Artística acontecerão entre sábado (29) e domingo (30).

Nesta sexta-feira, a partir das 20h, terá início à 30ª Tafona da Canção Nativa. Na segunda (25), o evento foi reconhecido como Patrimônio Cultural. O Projeto de Lei (PL) 347/2023, de autoria do deputado Luciano Silveira (MDB), foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa gaúcha (AL-RS).

Em 2024, 12 músicas serão apresentadas na Tafona, hoje (sexta-feira) e amanhã (sábado). Na sequência, haverá os shows com os cantores César Oliveira e Rogério Mello (28) e Elton Saldanha (29), ambos marcados para às 22h e 30min. Ainda nesta sexta, haverá um baile com os grupos Tchê Chaleira e Bailaço. Os ingressos para os Bailes estão disponíveis no site do Sympla, ou diretamente na Cia da Música e no Xis do Léco. A programação completa do Rodeio está disponível no link: osorio.atende.net/subportal/40-rodeio-crioulo-internacional-de-osorio.

OUTROS EVENTOS

Paralelamente, ao Rodeio acontecem outros eventos. A 22ª Feira Agropecuária ocorre durante todos os dias, sempre com abertura às 9h, seguindo até as 22h. O encerramento acontecerá no domingo (30), às 18h. Também está sendo realizada a Exposição Morfológica do Cavalo Crioulo, além da Doma de Ouro ABCCC – Redomão. As disputas vão até sábado (29). Também no sábado, haverá uma edição especial do Bazar É Daqui Tem Valor. O Bazar é realizado pela prefeitura, por meio do Gabinete da Primeira-Dama e da Assessoria da Secretaria Municipal de Cultura, e tem o objetivo de valorizar o pequeno e médio empreendedor, fomentando a economia local.

ENTRADAS

A entrada custa R$ 5,00 por pessoa e R$ 15,00 por veículo mais o motorista. Quem quiser, também pode adquirir o ingresso permanente, que dará direito a entrar nos quatro dias de Rodeio. Ele custa R$ 20,00 por pessoa (individual), R$ 40,00 para motos e 60 reais para veículos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria na entrada do Parque de Rodeios. Lembrando que somente para os bailes será cobrado ingresso separadamente. É válido ressaltar que toda renda arrecadada na bilheteira será revertida para o Rotary e o Lions, que farão a destinação dos recursos para as cidades afetadas pelas enchentes.