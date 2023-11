Alunos da Escola Rural são premiados na Febic

Entre os dias 02 e 06 de outubro, o Parque Municipal de Eventos de Pomerode (SC) recebeu a oitava edição da Feira Brasileira de Iniciação Científica (Febic). O evento é um espaço para estudantes apresentarem ideias criativas e inovadores na forma de projetos científicos, onde possam experimentar o fazer Ciências. Além de ser um ambiente de integração e troca de experiências entre estudantes e professores a feira também se dispõe a ser uma ferramenta de promoção da cultura científica, da experimentação, da disseminação, da inovação e do uso de novas tecnologias.

Apenas 278 dos 1,2 mil projetos inscritos na primeira fase, foram selecionados para as finais. Na categoria Ciências Agrárias, o trabalho ‘Remineralização de solo: da ancestralidade a modernidade’, desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Ildefonso Simões Lopes (Rural), ficou com o segundo lugar entre os alunos do Ensino Médio e/ou Técnico Concomitante. Além disso, o projeto também conquistou a segunda posição no Prêmio IBIC de Excelência na Iniciação Científica.

O trabalho foi realizado pelos estudantes do 3º ano do Ensino Médio da Rural, Evelly Brenda Souza da Silveira e Ramon Rodrigues Oliveira, tendo orientação das professoras Juliana Hogetop e Kátia Guilardi Airoldi. Com as conquistas, Evelly e Ramon foram credenciados para participaram de dois eventos: a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), em São Paulo (SP), e a Mostra Científica do Cariri (Mocica), em Juazeiro do Norte, no estado do Ceará.