Obras da Corsan vão evitar extravasamentos na rede de esgoto

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) segue realizando obras nos municípios do Litoral Norte gaúcho. Nesta semana, começaram as melhorias no sistema de esgoto cloacal no Centro de Capão da Canoa. As obras ocorrem nas elevatórias que bombeiam o esgoto até a Estação de Tratamento da cidade.

Em uma delas, denominada EBE 1, está sendo colocada uma nova bomba submersível. Também foi iniciada a ampliação e substituição de canalização de redes nas Avenidas Beira-Mar, Moema e Ubatuba. Conforme a Companhia, “as reformas na parte eletromecânica e estrutural vão garantir o pleno funcionamento da estação de bombeamento e aumentar a capacidade de operação. Isso vai evitar extravasamento de esgoto nas elevatórias e também nos poços de visitas, localizados em calçadas e que dão acesso às galerias para execução de serviços”.

Estão sendo investidos na estação de bombeamento R$ 216,8 mil. Já a implantação de novas redes de esgoto e substituição das já existentes na área central de Capão da Canoa terão investimento de R$ 995 mil, totalizando a quantia de mais de 1,211 milhão de reais investidos pela Corsan em Capão.