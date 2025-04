Vice-governador vistoria obras de duplicação da Interpraias

Durante a segunda-feira (7), o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, esteve em Tramandaí para vistoriar as obras de duplicação da ERS-786 (Interpraias). A visita contou com a presença de diversas autoridades, incluindo o secretário estadual de Obras, Juvir Costella; o deputado Luciano Silveira (MDB); e os prefeitos Juarezinho Marques (Tramandaí) e Ique Vedovato (Imbé).

Os trabalhos tiveram início no dia 31 de março e devem ser concluídos em até 10 meses, ou seja, até fevereiro de 2026. A obra contemplará aproximadamente 1,5 quilômetro da rodovia. Os trabalhos tiveram início no entroncamento com a ERS-030 (Avenida João de Magalhães) e seguirão até a Rua Roma, onde começa a Avenida Minas Gerais. A duplicação iniciou pela pista do lado direito, no sentido Nova Tramandaí. Após a conclusão, será realizado o trabalho no sentido contrário, até a ERS-030. Vale ressaltar que, durante a obra, haverá alguns desvios no trecho, com necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas.

Para realização dos trabalhos, será investida a quantia de R$ 15,22 milhões. Desse total, R$ 14,28 milhões serão destinados pelo Governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes (Selt). Já o restante, cerca de R$ 947 mil, será de contrapartida da prefeitura de Tramandaí. Além da duplicação da pista, o projeto também prevê a construção ciclovia, travessia de pedestres, sistema de drenagem, travessia para pedestres e iluminação de LED.

OUTROS INVESTIMENTOS

Além da duplicação da Interpraias, o vice-governador também visitou a obra de pavimentação da Avenida Perimetral. A via receberá asfalto entre a Avenida Minas Gerais e a Rua São Paulo. Ao todo, serão destinados cerca de R$ 2,3 milhões para o serviço, sendo R$ 1,6 milhão de repasse do Governo do RS, por meio do Programa Pavimenta, com contrapartida de R$ 677 mil do Município do Litoral Norte.

Durante a vistoria, Gabriel aproveitou para anunciar que o Governo gaúcho irá investir dois milhões de reais para melhorias na Avenida Fernandes Bastos. As intervenções serão realizadas pelo Daer e caberá a prefeitura de Tramandaí identificar os pontos prioritários que precisam de melhorias no pavimento.

Acompanhado de autoridades, Gabriel Souza fiscalizou trabalhos realizados em Tramandaí.

CRÉDITOS: Joel Vargas