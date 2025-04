Banrisul no South Summit 2025: Inovação com propósito humano e investimentos na reconstrução do RS

O Banrisul marcou presença no South Summit Brazil 2025 com uma série de anúncios estratégicos e participações relevantes. Um dos destaques foi a palestra do presidente Fernando Lemos, realizada na quinta-feira (10), na Arena Stage. O painel abordou o futuro da tecnologia e sua relação com a sociedade.

Lemos fez uma reflexão sobre a importância de manter o equilíbrio entre inovação tecnológica e as pessoas. Segundo ele, a transformação tecnológica, a inteligência artificial, o ganho em produtividade e o desenvolvimento precisa ter como foco as pessoas. “Se não for com esse objetivo, não estaremos caminhando para o lado certo como sociedade e essa é a nossa missão”, afirmou.

O presidente ainda falou sobre os desafios que o Rio Grande do Sul enfrentou após as enchentes de 2024 e as ações que a instituição adotou. “O Banrisul se preocupou com as pessoas. Criamos crédito empresarial subsidiado para atender às pequenas e médias empresas, para que elas seguissem operando. Investimos muito na área cultural do estado, que foi bastante afetada – e não deixamos a cultura parar. Ajudamos na reconstrução de museus e fizemos um grande movimento em direção aos artistas em um grande projeto do Banrisul”, destacou.

Por fim, Lemos disse que os bancos brasileiros devem investir R$ 50 bilhões em tecnologia em 2025, com o objetivo de customizar produtos e serviços e entender melhor as necessidades das pessoas. “O mundo tem em mãos uma grande oportunidade. A tecnologia nos tornará mais eficientes, mas somente as pessoas nos darão propósito”, finalizou.

Investimentos no ecossistema de inovação

Durante o evento, o Banrisul anunciou dois programas para aporte no desenvolvimento tecnológico gaúcho. Lançado na quarta-feira (9), o Impacta RS é uma parceria do banco com a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, Coalizão pelo Impacto e o fundo filantrópico ‘Regenera RS’. O programa disponibilizará linhas de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para o desenvolvimento de negócios com foco na reconstrução do Estado.

Ainda na quinta (10), o Banrisul anunciou que, em parceria com o Badesul e BRDE, assinou R$ 3,8 milhões de investimentos em startups do Rio Grande do Sul por meio do Fip Anjo, iniciativa do BNDES.

Outras participações

A diretora Administrativa do Banrisul, Elisabete Tavares, participou do painel “Revolucionando as finanças: Como a IA está moldando o futuro das fintechs”, na quarta-feira (9). A executiva destacou o trabalho do Banrisul envolvendo a inteligência artificial. Já na quinta (10), o superintendente de Desenvolvimento do Banrisul, Tiago Fernandes, participou do painel “Além da colaboração: o poder do ecossistema de inovação”, onde abordou o lançamento do programa Impacta RS. Fernandes acrescentou, ainda, que o Banco divulgará, em breve, o edital para um novo ciclo de aceleração de startups do programa Banritech, direcionado para startups mais maduras e com soluções que possam ser implementadas.

CRÉDITO: Divulgação