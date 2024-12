Vice-governador entrega obras na região

Na última sexta-feira (13), o vice-governador Gabriel Souza esteve cumprindo agenda do Litoral Norte gaúcho. Na ocasião, Gabriel realizou a entrega de obras, anunciou mais investimentos para a região e também recebeu uma homenagem.

Em Arroio do Sal, foi entregue a pavimentação de 1,9 quilômetro da Avenida Interpraias Norte. A obra, realizada por meio do programa Pavimenta RS, contou com um investimento de R$ 1,32 milhão, sendo R$ 900 mil destinado pelo Governo gaúcho e R$ 420 mil de contrapartida do município.

Além disso, também foram entregues obras financiadas pelo Badesul, com crédito de R$ 3,5 milhões concedido à prefeitura para melhorias em outras vias da cidade, incluindo as Ruas Bruno José Gabriel (Balneário Atlântico), Corticeiras e Lindóia, assim como a Avenida Principal do Balneário Figueirinha.

O ato contou com a presença de autoridades locais, incluindo o prefeito Flávio Angst (Bolão), além do deputado estadual Luciano Silveira (MDB) e o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

RECONHECIMENTO

Já no município de Três Forquilhas, Gabriel Souza recebeu o título de Cidadão Honorário Três Forquilhense. A honraria foi entregue proposta pelo presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Jacoby Brehm, em reconhecimento do trabalho prestado pelo vice-governador em todo o Litoral Norte gaúcho. A entrega da placa foi realizada por todos os vereadores e pela prefeita de Três Forquilhas, Lola Germann.

Gabriel Souza recebeu placa de vereadores e da prefeita de Três Forquilhas.

CRÉDITOS: Rodrigo Ziebell