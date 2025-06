Vice-governador entrega obra no Litoral

O vice-governador Gabriel Souza esteve em Tramandaí na segunda-feira (9) para a entrega da pavimentação da Avenida Perimetral, rota alternativa dos bairros da Zona Sul até o Centro da cidade. A via de mão dupla com canteiro central, possui extensão total de 11.345,03 metros quadrados (m2), somando 700 metros pavimentados em cada sentido. Ela também possui quebra-molas e faixa de pedestres.

Ao todo, foram 1,4 mil metros de pista revestido nos dois sentidos. A duplicação no trecho entre a Avenida Minas Gerais e a Rua São Paulo, iniciou em setembro do ano passado e custou R$ 2,2 milhões. Do total, R$ 1,6 milhão foi destinado pelo Governo do Estado, por meio do Programa Pavimenta. Já os outros R$ 609 mil foram repassados de contrapartida da prefeitura de Tramandaí.

OUTRAS OBRAS EM TRAMANDAÍ

No dia 02 deste mês, Gabriel Souza já havia inaugurado a obra de revitalização da Avenida Fernandes Bastos. A via é a principal rota de acesso à cidade e recebeu R$ 2,5 milhões em recursos do Governo gaúcho dentro do contrato de conservação das rodovias pavimentadas. A demanda incluiu a substituição completa do asfalto, nivelamento e sinalização, entre outros serviços. Além disso, a ERS-786 (Interpraias), Avenida João de Magalhães, entre a Avenida Minas Gerais e a ERS-030, é outra obra que está sendo duplicada com recursos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

CRÉDITO: Rodrigo Ziebell