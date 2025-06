Oito pessoas são indiciadas pela morte de jovem

Na quarta-feira (11), a Polícia Civil (PC) indiciou oito pessoas envolvidas na morte de Alexandre Ossoski. O jovem, de 24 anos, foi sequestrado no último dia 31 de março. O crime ocorreu na casa da vítima, no bairro Parque dos Presidentes, em Tramandaí. Em 03 de abril, três dias após o sequestro, o corpo de Alexandre foi encontrado em uma área remota de Cidreira. O motivo da morte estaria relacionado a um desentendimento entre vizinhos.

De acordo com o delegado Alexandre Souza, responsável pelo caso, o grupo irá responder pelos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa. Dos oito, três ainda não foram localizados e seguem foragidos da Justiça. Nesta semana, duas prisões foram efetuadas. Antes disso, no dia 1º de abril, outras três pessoas já haviam sido detidas. O trio foi preso em um imóvel localizado no distrito de Capão Novo, em Capão da Canoa. Na ocasião, foram apreendidos: munições calibre 38 milímetros, pedras de crack e porções de maconha.

CRÉDITO: PC