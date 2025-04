Vice-governador do Estado entrega obra no Litoral

O vice-governador Gabriel Souza esteve no Litoral Norte gaúcho durante a última quinta-feira (17). Na ocasião, ele realizou a entrega de uma obra no município de Terra de Areia. O ato contou com a presença de prefeitos da região, além do deputado estadual Luciano Silveira (MDB) e do secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella.

Gabriel participou da inauguração da pavimentação do trecho 1 da Estrada Eudócia Fernandes da Costa. Conhecida como Estrada Cornélios, a via, que liga a BR-101 à cidade vizinhas, vai beneficiar o escoamento da produção agrícola local, além de facilitar o deslocamento dos moradores da região com mais segurança e conforto.

A obra de 2,1 quilômetros de extensão teve investimento de R$ 3,4 milhões, sendo executada por meio de Convênio entre Estado e o Município litorâneo. Do valor total, R$ 2,8 milhões foram repassados pelo Governo gaúcho, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), e o restante (R$ 582,7 mil) em contrapartida da prefeitura de Terra de Areia. Além disso, oGoverno do Estado também repassou cerca de um milhão de reais por meio do Programa Pavimenta para a pavimentação da Rua dos Estagiários.

Pavimentação em via irá beneficiar o escoamento da produção agrícola na região.

CRÉDITOS: Rodrigo Ziebell