Aprovado PL que institui Programa Municipal de Monitoramento Eletrônico da Rede Municipal de Ensino

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (22), mais uma Sessão Ordinária do Legislativo osoriense. A Sessão da Câmara contou com a presença dos 13 vereadores: Luis Carlos Coelhão, Maicon do Prado, Rosi Jardim, Ricardo Bolzan, Rossano Teixeira e Vagner Gonçalves do PDT; Danjo Renê, Dudu Pellegrini, Fernando Palmital, Júlio Mirim e Lucas Azevedo do MDB; Professora Isabel do PT; e Miguel Calderon do PP.

Durante a Sessão, foram aprovados um Requerimento e sete Pedidos de Indicação. Além disso, também foram aprovados três Projetos de Lei (PLs). Entre eles está o 043/2025. De autoria do vereador Maicon, o texto institui o Programa Municipal de Monitoramento Eletrônico da Rede Municipal de Ensino. Conforme o PL, serão instaladas câmeras de videomonitoramento em todas as escolas da Rede Municipal. Os equipamentos ficarão na entrada das instituições, assim como na biblioteca e no pátio de convivência comum, podendo serem colocados em outros locais caso haja necessidade, com exceção dos banheiros.

OUTROS PROJETOS APROVADOS

De autoria da vereadora Professora Isabel, o PL 031/2025 institui o ‘Fruta na Calçada’, onde serão plantadas árvores frutíferas nativas pelo município. Já o Projeto 038/2025, também de autoria da vereadora Profa. Isabel, institui na cidade a Semana ‘Mulheres que Inspiram’, a ser realizada anualmente na semana do dia 08 de março, quando é comemorado o Dia Internacional da Mulher.

Os PLs, todos aprovados por unanimidade, deverão ser sancionados pelo prefeito Romildo Bolzan Júnior, passando a valer assim que forem publicados no Diário Oficial. Vale ressaltar que, todas as proposições, assim como os Projetos de Lei, estão disponíveis, em sua íntegra, no site da Câmara (camaraosorio.rs.gov.br).

PRÓXIMA SESSÃO

Na próxima terça (29), acontecerá mais uma Sessão Ordinária da Câmara, a partir das 19h. Assim como de costume, ela será aberta a toda comunidade e contará com transmissão de maneira simultânea pela Página do Facebook e pelo Canal do Youtube da Câmara de Vereadores de Osório.

CRÉDITO: Lucas Rodrigues