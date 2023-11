Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – Durante a Sessão da Câmara de Vereadores, realizada na noite de terça-feira (31/10), foram entregues Votos de Congratulações a pessoas e instituições de destaque no município. Um dos homenageados foi o microempresário Juliano dos Santos Silveira, fundador e proprietário da Barbearia Santana. A honraria foi entregue por meio do Requerimento 080/2023, que teve autoria do vereador Maicon Prado (PDT).

Na sequência, foi entregue Votos de Congratulações à Camila Vargas. A homenagem, realizada por meio do Requerimento 083/2023, de autoria do vereador Luis Carlos Coelhão (PDT), foi dada devido a atleta ter obtido o 2º lugar na categoria 40ª, conquistado na última etapa do Campeonato Brasileiro de Padel. A competição foi realizada nos dias 16 e 17 de setembro, na cidade de Santa Maria, na região Central do Estado.

Nome constante na seleção brasileira de Padel, Camila foi vice-campeã Mundial na categoria 30+, no ano de 2018, em evento realizado na Espanha. Atual número 1 do ranking da Confederação Brasileira de Padel (Cobrapa) na categoria 40ª, a atleta osoriense se prepara para disputar o Pan-Americano da modalidade, que acontecerá em dezembro deste ano, em Balneário Camboriú (SC).

Atleta Camila e o vereador Coelhão.

Além de atleta, Camila dá aulas na Padel Life, da qual é proprietária junto com o marido e também atleta Nando Vargas. Vale ressaltar que, Fernanda Vargas, filha do casal, também é atleta de Padel e já vem recebendo convocações para participar de treinos com a seleção brasileira da modalidade, na categoria Sub-14. Atualmente a Padel Life conta com três unidades, nos municípios de Osório (na ERS-030, no 780, Parque do Sol), Xangri-lá e Caxias do Sul (na Serra).

Outra honraria proposta por Coelhão, por meio do Requerimento 085/2023, foi entregue aos estudantes do 6º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Osvaldo Bastos: Ana Clara Terra da Silva, Isadora Silveira Benedito Machado, José Henrique Detânico de Vargas e Lara Monticelli Pereira, além do professor Ronaldo José Faller.

O trabalho intitulado ‘Descolonizar é preciso: Estudo da Linguagem a partir da Matriz Indígena, realizados pelos alunos e orientado pelo professor Ronaldo, conquistou o terceiro lugar na 3ª Mostra Científica do Litoral Norte Gaúcho (Moscling), na categoria Relato de Experiências. O evento aconteceu entre 11 e 14 de setembro, na Universidade Federal do RS (UFRGS), Campus Litoral Norte.

Vereador Coelhão entregou honraria ao professor Ronaldo e aos estudantes da Osvaldo Bastos: Ana Clara, Isadora, José Henrique e Lara.

OUTRAS HOMENAGENS

Requerimento 087/23 – De autoria do vereador Vágner Gonçalves (PDT), a honraria foi entregue ao Jornal Revisão, pelos 35 anos de serviços prestados na cidade. Receberão a placa o jornalista Antão Sampaio e a diretora do Jornal, Neli Nunes dos Santos Sampaio.

Vereador Vágner, Neli e Antão Sampaio.

Requerimento 088/23 – Também proposto pelo vereado Vágner, foram entregues Votos de Congratulações a Food Truck Estação Dinda Lanches, pelos 10 anos de serviços prestados ao município. A honraria foi recebida por Patrícia Brun e Pedro Rogério, diretores da empresa.

Vereador Vágner, Patrícia Brun e Pedro Rogério.

Requerimento 091/23 – De autoria do vereador Ed Moraes (MDB), a homenagem foi entregue ao soldado do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) Sírio Luis Hermenegildo. O Bombeiro acabou ficando ferido após ser prensado por uma caminhonete contra o caminhão da corporação. O acidente ocorreu na madrugada do dia 14 de outubro do ano passado, durante uma ocorrência no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado com lesão na bacia para atendimento médico, no Hospital de Pronto Socorro (HSP) da capital, onde seguiu internado por cerca de 30 dias. Após se recuperar do acidente, o soldado osoriense retornou ao serviço.