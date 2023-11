BOCA DO BALÃO 6681

INELEGIBILIDADE do ex-presidente Bolsonaro é uma afronta do ativismo judicial coordenado pelo ministro Alexandre de Moraes e seus subordinados do STF. Enquanto o maior ladrão que esta mesma trupe elevou a presidente recebe ditadores no Planalto e usa recursos públicos para financiar campanhas políticas em países vizinhos. Mas o pior é que não investigaram qual o propósito da visita do chefe do terrorismo do Hamas que foi recebido pelo corrupto eleito. É a Democracia sendo vilipendiada com prisões absurdas por manifestações pacíficas e por crime de opinião. Viraram Deuses do Olimpo com as polpudas verbas do suado imposto pago pelo trabalhador.

PREFEITURA de Capão da Canoa lançou na quarta-feira seu programa REFIS que se estenderá até o dia 28 de fevereiro para que os contribuintes em atraso com seus impostos tenham a oportunidade de abatimento de juros e multa em até 100%. São quatro modalidade de pagamento oferecida desde pagamento a vista cm 100% de desconto que também poderá ser parcelado desde que haja pagamento de um percentual a vista. O parcelamento maior, em 36 vezes, terá 80% de desconto nas multas e juros.

REFIS tem sido uma forma de as prefeituras recuperarem parte dos milhares de reais em impostos, principalmente IPTU em atraso. Certamente a prefeitura de Porto Alegre parece ser a mais organizada no sentido de facilitar o contribuinte para acertar as contas com o fisco diante das dificuldades que os próprios prefeitos impuseram durante a pandemia. Mesmo assim muitas não fazem questão de divulgar esta oportunidade aos contribuintes, preferindo chegar ao ponto de tomar o imóvel e levá-lo a leilão.

SEMANA iniciou com a agitação nas redes sociais por conta de um elemento que vem cometendo furtos em residência e apartamentos. Vídeos de câmeras de segurança mostram a ação do elemento que adentra aos imóveis durante o dia e furta objetos de algum valor, certamente para transformá-lo em drogas. Várias são as ocorrências deste elemento que vem assustando moradores, tirando a tranquilidade em sua própria casa.