Vereadores entregam Votos de Congratulações

OSÓRIO – O Plenário Francisco Maineri recebeu na noite de terça-feira (26), uma nova Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. A Sessão contou com a presença de oito dos nove vereadores: Charlon Muller, Ed Moraes, João Pereira e Lucas Azevedo do MDB; Maicon Prado, Ricardo Bolzan e Vágner Gonçalves do PDT; e Miguel Calderon do Progressistas. O vereador Luiz Carlos Coelhão (PDT) não compareceu à Sessão devido a problemas de saúde.

Ao todo, foram aprovados quatro Pedidos de Indicação, dois Requerimentos e uma Moção. Além disso, os vereadores, por unanimidade, rejeitaram o Veto ao Projeto de Lei (PL) 133/2023. De autoria do suplente Isaque Bernardino (PP), ‘institui o Sistema Municipal Unificado de Fomento e Incentivo às Atividades Culturais’. Protocolado no período em que o proponente exerceu o mandato de vereador, o texto foi aprovado na Sessão do dia 15 de agosto.

A iniciativa, já existente nas esferas Estadual e Federal, será implementada por intermédio de incentivos a contribuintes e do repasse de recursos do Fundo Municipal de Cultura (FMC). Podem ser beneficiados projetos de produção, pesquisa e documentação, publicação, novas mídias, concursos, circulação, festivais, cultura popular, aquisição de acervo em cada uma das áreas referidas no Plano Municipal de Cultura (Lei 5.986/2017).

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES

A noite também foi de homenagens no Plenário da Câmara. Foram entregues Votos de Congratulações ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Osório pelos seus 60 anos, completados no último dia 18 de agosto. A honraria, proposta pelo vereador Ed, por meio do Requerimento 068/2023, foi entregue ao presidente Edson Ricardo de Souza, que esteve acompanhado de membros da direção da entidade.

Vereador Ed (direita) homenageou Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Osório pelos 60 anos da entidade.

Ed também realizou homenagem ao 2º sargento Jefferson Luis da Silva Moreira e aos soldados Cassiano Menezes Freitas, Flavia Portal Formagio e Matheus Werle Martins. Os Policiais Militares (PMs) do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) participaram da ocorrência de salvamento do menino Davi. A honraria foi entregue por meio do Requerimento 066/2023. Vale ressaltar que a soldado Flavia não pode comparecer a cerimônia.

O CASO

A Brigada Militar (BM) recebeu uma ligação no telefone 190 no último dia 16 de agosto. Conforme a BM, a mulher que cuidava do menino de um ano e quatro meses (na época) o encontrou caído dentro da piscina da sua residência, no bairro Albatroz, e ligou para o 8º BPM, pedindo ajuda.

Imediatamente, foi enviada uma guarnição ao local. Ao chegarem na casa, os policiais encontraram a criança desacordada, fora da piscina, já que havia sido retirada da água pela sua babá. Um dos agentes pegou a criança e realizou a manobra de Heimlich (procedimento de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores).

O menino foi levado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Vale ressaltar que, durante o trajeto, a criança reagiu. Após ser examinado, Davi foi transferido para Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), onde ficou por alguns dias, até conseguir ganhar alta e poder retornar para casa.

Além dos PMs, o senhor Vilmar Santos Silva também foi homenageado, por meio do Requerimento 069/2023. Ica, como é conhecido, ajudou nos primeiros socorros ao menino Davi até que os policiais chegassem. Ele estava chegando para seu turno de trabalho quando ouviu os gritos de socorro vindos da residência e foi até o local para prestar ajuda.

A entrega dos Votos de Congratulações foi acompanhada pelos pais do menino, Douglas e Eloisa, que estavam presentes na Câmara, juntamente com os três filhos: Arthur, Alice e Davi.

Vereador Ed ao lado da família do menino Davi e dos homenageados.

OUTRA HOMENAGEM

Para fechar as homenagens, foram entregues Votos de Congratulações ao senhor Vilmar da Silva Azevedo, o Vilmar Cabeleireiro, pelos 27 anos de trabalho atuando no município. A honraria foi entregue ao empresário, que estava acompanhado da esposa e de familiares. A homenagem foi realizada pelo vereador Maicon, por meio do Requerimento 077/2023.

Vereador Maicon e o homenageado Vilmar Cabeleireiro. – FOTOS: Adriana Davoglio

VOTOS DE PESAR

Ainda durante a Sessão foram lidos dois Requerimentos prestando Votos de Pesar pelas mortes de Doerte Nunes da Silva (ex-vereador) e Paulo César da Silva (criador do Horto Municipal), que faleceram nos dias 20 e 24 deste mês, respectivamente.