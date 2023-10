Pessoas são presas e adolescente é apreendido por tráfico

A Brigada Militar (BM) e a Polícia Civil (PC) seguem intensificando o combate ao tráfico de drogas em todo o Litoral Norte gaúcho. Na segunda-feira (25), após receberem informações sobre um homem andando armado pelas ruas de Cidreira, os agentes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) realizaram buscas e localizaram o suspeito no bairro Antena.

Com o indivíduo foi encontrado um revólver calibre 38 milímetros, com numeração raspada. Além da arma, os Policiais Militares (PMs) também apreenderam 13 munições, 103 pinos de crack e outros 25 de cocaína, além de um aparelho celular. O criminoso, de 23 anos, que já possuía antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes, foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia (DP), onde foi registrada ocorrência.

DUAS PRISÕES EM OSÓRIO

Na terça-feira (26), a BM prendeu duas pessoas e apreendeu um adolescente em Osório. Em uma das ações, no bairro Caiu do Céu, os agentes do 8º BPM abordaram um automóvel GM/Corsa, suspeito de realizar tele-entrega de entorpecentes na cidade. A motorista do carro, de 40 anos, foi presa em flagrante transportando 13 pinos e 19 buchas de cocaína. Com ela também foram apreendidos dois aparelhos celulares e uma quantia em dinheiro no valor de 445 reais.

Em outra ação, os PMs realizavam patrulhamento no bairro Medianeira, quando dois indivíduos tentaram fugir ao avistarem a viatura. Porém, a dupla, de 18 e 16 anos, respectivamente, foi capturada e abordada. Com o homem foram encontradas 35 pedras de crack. Já o menor, estava carregando 17 porções da mesma droga. Além disso, foram apreendidos dois celulares.

Diante dos fatos, a mulher, o homem e o adolescente foram levados à Delegacia de Osório, onde foi registrada ocorrência e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional.

Ações em Osório apreenderam dinheiro, celulares e porções de drogas. – FOTO: BM

MAIS DE 51,1 QUILOS DE DROGAS APREENDIDAS

A Polícia Civil deflagrou na terça, uma ação de combate ao tráfico na região. Após investigações, os policiais chegaram a um enderenço em Nova Tramandaí, onde eram armazenados ilícitos. No imóvel, foram apreendidos aproximadamente 51,2 quilos de drogas, sendo 50kg de maconha, 1,1kg de cocaína e 90 gramas de crack. Além disso, também foram confiscados: um revólver calibre 38 milímetros, 50 munições, balanças de precisão, um celular, facas, máscaras, entre outros objetos, além de anotações do tráfico e também um automóvel.

Um homem de 38 anos foi preso e flagrante e levado para a DP de Tramandaí para registro de ocorrência. Segundo o delegado Alexandre Souza, responsável pela ação, o criminoso, que possui diversos antecedentes por homicídio e roubo, é responsável pelo transporte dos ilícitos na cidade. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Ação em Tramandaí apreendeu objetos, arma, munições e cerca de 52 quilos de drogas, como maconha, cocaína e crack. — FOTO: PC

OUTRAS PRISÕES

Ainda na terça-feira, mais um traficante foi preso pela BM, dessa vez em Capão da Canoa. Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento no bairro Quero-Quero, quando avistaram quatro homens, entre 18 e 25 anos, em atitude suspeita.

Ao ver os policiais, um dos indivíduos, de 25 anos, se livrou de uma mochila preta, a qual foi apreendida contendo 10 porções de maconha, um celular, documentos e 130 reais. Diante dos fatos, o criminoso foi preso e levado para a DP de Capão, juntamente com os outros homens. Após serem ouvidos, o detido foi levado para o sistema prisional, enquanto que os outros foram liberados.