Vereadores entregam Título de Cidadão Osoriense e Votos de Congratulações

OSÓRIO – A noite de terça-feira (19), foi marcada por homenagens na Câmara de Vereadores. A senhora Marlei Vitória Venerozo foi agraciada com o Título de Cidadã Osoriense. A homenagem foi proposta pelo vereador Lucas Azevedo (MDB). Devido a problemas de saúde, a homenageada não pode comparecer à Sessão Solene realizada na última sexta (15), recebendo o prêmio durante a Sessão Ordinária de terça.

VOTOS DE CONGRATULAÇÕES

Também foram entregues dois Votos de Congratulações. A primeira honraria foi entregue a empresa Viu Internet. A empresa realizou no último dia 24 de novembro a doação de 360 quilos de alimentos as famílias atingidas pela enchente no Vale do Caí. A honraria foi dada pelo vereador João Pereira (MDB), por meio do Requerimento 112/2023, à gerente de Vendas da Viu, Fernanda Bilhalva.

Gerente de Vendas da Viu, Fernanda Bilhalva, ao lado vereador João Pereira.

A outa homenagem foi entregue a Equipe Espaço Personal Biker’s/GAO, devido ao 3º lugar conquistado no Campeonato Gaúcho de Mountain Bike de 2023. Além disso, os atletas conquistaram excelentes resultados na competição:

Rosália Rocha foi bicampeã gaúcha, vencendo as provas do XCO e XCM, na categoria Master B. Daiane Ferlin foi a campeã no XCM (categoria Estreante). Elisa Ramos foi a campeã na categoria eBike. Thaiza Knevitz ficou com a 2ª posição nas provas do XCO e XCM, ambas na categoria Master A. Já Valquíria Trintin ficou com o vice-campeonato na Master B. Além disso, Nestor Moro foi o 3º na Master C e Heron Ferrari terminou em quarto na categoria Master C1.

A homenagem foi dada pelo vereador Charlon Muller (MDB), por meio do Requerimento 111/2023, e entregue ao responsável técnico e treinador da Equipe, Diego Rodrigues (Limão).