Veículo invade comércio e deixa uma pessoa ferida

Um acidente de trânsito foi registrado durante a tarde de quarta-feira (9), em Imbé. A Brigada Militar (BM) foi acionada após receber informações de que um furgão teria invadido um estabelecimento comercial localizado às margens da Avenida Paraguassu. Conforme a BM, o motorista relatou aos Policiais Militares (PMs) que teria perdido o controle da direção após uma falha nos freios.

O furgão, que pertence a uma transportadora, invadiu o local de madeira, o deixando completamente destruído. O proprietário do comércio, de 71 anos, acabou sendo atingido. Além dele, o condutor do veículo, de 33 anos, e o carona, de 18 anos, também se feriram. Os três foram socorridos pelos agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Pronto Atendimento 24 Horas (PA24H) de Imbé.

Ainda segundo a Brigada, o motorista do veículo não pode realizar o teste do etilômetro, já que precisou ficar sob observação médica. Enquanto isso, o furgão foi recolhido e passará por Perícia para poder identificar a causa do acidente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Imbé e a Polícia Civil (PC) já deu início as investigações.

CRÉDITO: Talis Ramon