Vacinação contra a gripe acontecerá no sábado

OSÓRIO – Com objetivo de aumentar o número de pessoas vacinadas contra a gripe (Influenza), o Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES), irá realizar no sábado (13), em todo o RS, o Dia D Vacinação. No município osoriense a aplicação das doses inicia às 8h e segue até às 17h.

O serviço estará disponível em todos os Postos de Saúde. Vale ressaltar que nas localidades de Arroio das Pedras, Borússia, Palmital, Santa Luzia e Várzea do Padre, o atendimento será interrompido às 12h, com retorno a partir das 13h. Já nos demais Postos, o trabalho seguirá normalmente, sem fechar ao meio-dia.

Lembrando que a vacinação está sendo realizada somente para os seguintes públicos: crianças de seis meses a menores de seis anos de idade; pessoas com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; trabalhadores da Saúde; professores; profissionais das Forças de Segurança e das Forças Armadas; indígenas; quilombolas; e pessoas em situação de rua. Para se vacinar, é necessário que a pessoa leve um documento com foto e a Carteira de Vacinação.