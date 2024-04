Unicnec renova projeto com Cantinho do Céu

OSÓRIO – Desde 2021, o Centro Universitário Cenecista (Unicnec) e o Lar de Idosos Cantinho do Céu realizam um projeto para que os estudantes da instituição de ensino possam realizar o estágio no asilo da cidade. A ação abrange o curso de Fisioterapia, que teve seu Convênio renovado.

A assinatura do documento ocorreu durante reunião, que contou com a presença da reitora do Unicnec, Campus Osório, Ludinara Scheffel; além do pró-reitor Administrativo e o coordenador do Curso de Fisioterapia da instituição de ensino, assim como o presidente e o diretor-secretário do Cantinho do Céu.

“Essa renovação destaca a importância contínua dessa colaboração duradoura, que tem beneficiado ambas as instituições e a comunidade ao longo do tempo. Isso apenas ressalta o compromisso conjunto com o bem-estar da comunidade e o desenvolvimento acadêmico. Esta parceria não só beneficia nossos alunos, proporcionando experiências práticas valiosas, mas também enriquece a vida dos residentes no Lar Cantinho do Céu, oferecendo-lhes cuidados e atenção individualizados. Estamos entusiasmados com esta colaboração e ansiosos para ver os frutos desse trabalho conjunto. Juntos, podemos fazer a diferença em nossas comunidades e construir um futuro mais solidário e inclusivo”, declarou a reitora do Unicnec.