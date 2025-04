Unidade do Nacional no Litoral será fechada

A unidade do Supermercado Nacional de Santo Antônio da Patrulha será fechada no próximo mês de maio. O anúncio foi divulgado recentemente, por meio de um Comunicado feito pelo Grupo Carrefour, dono da franquia desde 2022. Segundo o Carrefour, as atividades na loja de SAP serão encerradas no dia 04 de maio.

A decisão vai ao encontro do que o Carrefour já havia informado aos seus acionistas, em fechar todas as unidades do Nacional, com objetivo de extinguir a marca. O Grupo também afirmou que todas as unidades que não forem negociadas serão fechadas até o primeiro semestre de 2025.

No Litoral Norte gaúcho, já haviam sido fechadas as lojas de Capão da Canoa, Imbé e Torres. Já em relação a unidade de Osório, a presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Adriana Costa de Oliveira, manifestou preocupação, dizendo que a situação permanece indefinida: “Além de representar um duro golpe para a economia dos municípios, a onda de fechamentos de supermercados da região também levanta preocupações sobre o futuro do varejo no Litoral, assim como os empregos dos trabalhadores afetados”, declarou Adriana.

NOVA LOJA

Enquanto o Grupo Carrefour, aos poucos, vai terminando com as unidades do Nacional, outra Rede de Supermercados começa a se expandir na região. O Grupo Unidasul irá instalar a sua quarta loja do Macromix no Litoral Norte gaúcho. Depois de Torres, Tramandaí e Xangri-lá, será a vez de Santo Antônio da Patrulha ser contemplada.

O anúncio foi realizado pelo prefeito de SAP, Rodrigo Massulo, em suas redes sociais. Segundo ele, a loja será construída na Rua Capitão Machado, próxima a ERS-030. O empreendimento terá aproximadamente seis mil metros quadrados (m2) e irá gerar cerca de 150 empregos diretos. A previsão é que a obra seja concluída no primeiro semestre de 2026.

A novidade somente consolida o Unidasul como um dos principais grupos supermercadistas do Rio Grande do Sul. Somente no Estado, são 11 atacarejos, além de 34 supermercados com a marca Rissul. Em ranking divulgado recentemente pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), o Unidasul aparece na terceira colocação entre as melhores empresas da categoria.

CRÉDITOS: Divulgação