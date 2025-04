Projeto de ampliação de Hospital da região é apresentado ao Governo do Estado

Na última quarta-feira (10), o prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo, esteve reunido com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann. O encontro ocorreu em Porto Alegre e contou com a participação de representantes da Associação Hospitalar Vila Nova, responsável pela gestão do Hospital SAP.

Na ocasião, foi apresentado o projeto de ampliação da instituição de Saúde. Segundo o diretor do HSAP, Jeremias da Silva, a ideia é ampliar a área de ambulatório em mais 200 metros quadrados (m2). “O objetivo é pode atender pacientes de cirurgia geral, ginecologia e otorrinolaringologia, além de contar com salas de atendimento pediátrico e isolamento” declarou Jeremias.

DADOS DO HSAP

Durante o encontro, também foram apresentados dados dos últimos cinco anos da instituição. Somente em 2024, o Hospital de Santo Antônio atendeu 177.547 procedimentos, quase 132,4 mil a mais que em relação ao ano de 2019, o que representa, um aumento de 393%.

O maior número de exames registrados foi na área de Topografia computadorizada, que analisa a curvatura e a superfície da córnea, com aumento de 851%. Outros destaques foram nas áreas de Campimetrias computadorizadas (exame oftalmológico que avalia o campo visual) e Paquimetrias ultrassônicas (exame que mede a espessura da córnea do olho), que registraram aumento de 607% e 570%, respectivamente.

No final da reunião, a secretária Arita afirmou que o projeto de ampliação do HSAP será analisado pela equipe Técnica da Secretaria Estadual de Saúde (SES).

Secretária Arita, prefeito Massulo e o diretor do HSAP, Jeremias, durante reunião em Porto Alegre.

CRÉDITO FOTO 1: Alina Souza

CRÉDITO FOTO 2: Arthur Vargas