Uergs oferece mais de 1,3 mil vagas para curso de Graduação

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) está com as inscrições abertas para o ingresso nos cursos de Graduação em 2025. Ao todo, são 1.360 vagas para 19 cursos em todas as suas unidades. Metade das vagas são reservadas para pessoas economicamente hipossuficientes, negras, pardas e indígenas (de acordo com a distribuição da população no Estado). Além disso, há reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

O processo seletivo utilizará as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para concorrer a uma das vagas, o candidato poderá utilizar a nota do Enem 2024 ou em uma das edições anteriores do Exame a partir de 2020. Para a classificação, são necessários no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 pontos na redação. Além disso, para cada curso de graduação é exigido um peso específico por área de conhecimento das provas do Enem.

Lembrando que o prazo para se inscrever vai até a próxima terça-feira (21). As inscrições devem ser feitas pelo site: uergs.edu.br/ingresso2025. No mesmo endereço você pode também conferir o Edital do processo seletivo, no qual conta a distribuição das vagas por cursos, entre outras informações.

LITORAL NORTE

O Campus Litoral Norte da Uergs, em Osório, está disponibilizando 30 vagas para ocurso de Ciências Biológicas (ênfase em Gestão Ambiental Costeira – Bacharelado). Ele forma profissionais aptos à coordenação e execução de projetos que envolvem os ecossistemas dessas áreas, podendo elaborar laudos, pareceres, prestar consultorias e assessorias nas áreas de gestão e manejo.

Além de desenvolver pesquisas científicas, os profissionais formados poderão atuar em órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e em empresas privadas. A atuação profissional também envolve o uso e o controle dos seres vivos e das áreas naturais, visando a exploração econômica de forma planejada e sustentável.

